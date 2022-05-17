الجيش الأمريكي يدرس شراء طائرة مسيرة متطورة من انتاج شركة رفائيل الإسرائيلية

قام الجيش الامريكي باستخدام الطائرة بأحد تدريباته على مدار يومين بهدف اختبار الطائرة المسيرة

أفاد موقع "يسرائيل ديفنس" الأمني الإسرائيلي أن الجيش الأمريكي يدرس استخدام طائرة مسيرة صغيرة من انتاج شركة رفائيل Spike-Firefly، وذكر الموقع أن الشركة إعلنت الأسبوع الماضي أن هذا الطراز من الطائرات المسيرة كان من بين المجموعة التي اختبرها الجيش الأمريكي كجزء من تدريب عسكري أجراه الشهر الماضي في جورجيا، من جانبه أفاد موقع Breakindefense.com أن الجيش يحلل أداء الطائرة المسيرة ومن المتوقع أن يقوم قريبا باتخاذ قرار إن كان سيقوم بشراءها.

على ما يبدو ، الجيش الأمريكي ليس الوحيد المهتم في هذه الطائرة المسيرة، حيث يتضح من بيان رفائيل بأن مقاتلين من كتيبة الفرسان التابعة للجيش البريطاني شاركوا في عملية تقييم الطائرة المسيرة في جورجيا ونقلت عن ضابط بريطاني كبير قوله بأن الجيش البريطاني يمكنه بالتأكيد أن يتخيل سيناريوهات يكون بها Firefly وحلول روبوتية أخرى قادرة على إنقاذ الأرواح.

وذكرت شركة رفائيل ان الجيش الامريكي اختبر الطائرة المسيرة على مدار يومين، وتم استخدامها في تدريبات قتالية بمناطق حضرية. ويبلغ طول الطائرة المسيرة التي تعرفها رفائيل على أنها "السلاح المتجول التكتيكي الألكترو-وفتي الصغير" 40 سم ووزنها إقل من 2.5 كيلوغرام، وهي طائرة مصممة بشكل أنبوب تحلق بصورة عمودية مع الشفرات الدوارة متحدة المحور وقادرة على حمل رؤوس حربية بوزن 350 غرام.

ووفقا لرفائيل، السلاح يشمل كاشف متطور مع مستشعر أشعة تحت الحمراء، مستشعر لساعات اليوم CMOS عالي الدقة، ومستشعر للقرب يتيح للأحهزة التمييز، التتبع والتموضع على الأهداف السريعة للغاية. هذه المسيرة يمكن تشغيلها عن طريق مستخدم واحد والتي صممت بأبسط طريقة لتجنب صعوبات بتشغيلها.