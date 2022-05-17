لأول مرة منذ 50 عام:الكونغرس الأمريكي يعقد جلسة استماع حول ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

هذا المشروع انتهى العمل عليه قبل 50 عاما لكنه بقي حتى الان سريا

ناقشت لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي-الكونغرس ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة في جلسة استماع علنية اليوم، وذلك بمشاركة نائب مدير الاستخبارات البحرية سكوت بري، والذي استعرض توثيقا مصورا لجزء من المشاهدات السرية، مع ذلك، تعامل الأعضاء مع الأمور بحذر خلال استعراض أقوالهم "بغية عدم الكشف عن طرق جمع المعلومات" أو الكشف لدول ثالثة تفاصيل حول قدرات تحديد الهوية التي يستخدمها الجيش الأمريكي.

وقال رئيس اللجنة اندريه كرسون في مستهل الجلسة وهو مشرع جمهوري عن ولاية انديانا"قبل 50 عام، البنتاغون أنهى مشروع "Blue Book" وهي محاولة لتصنيف وفهم المشاهد التي لايمكن تفسيرها في السماء". وأضاف :"الثقافة تغيرت فالنخرج المنظمة من الظل" وأضاف خلال تطرقه الى البنتاغون، حين أصر وشدد على الحاجة للشفافية حول الاهتمام بالموضوع من جانب خدمات الاستخبارات الأمريكية والتي أدارتها بين الأبواب المغلقة على مدار عشرات السنوات.

واعترف المسؤول في وزارة الدفاع رونالد مولتري :"نحن نعرف عن أصدقاء في الخدمات الأمنية والذين تعرضوا لمثل هذه الظاهرة"، لكن كما ذكر ، عرضت شهادات المسؤولين بحذر شديد رغم الرغبة لدفع سياسة شفافة أكثر، وأوضحوا انه سيتم فحص ودراسة كل حالة لوحدها.

بري، الشخصية رقم 2 في الاستخبارات البحرية، كشف انه إلى الأن ، المعطيات لا تشير إلى ظاهرة مصدرها ليس الكرة الأرضية، مع ذلك أوضح المسؤول الكبير:"نحن لا نرغب بأن أعداء محتملين يعرفوا بالضبط ما نحن قادرين على رؤيته وفهمه أو كيف نتوصل الى الاستنتاجات، لذلك يجب النظر بعناية في الكشف عن كل حالة على حدا".