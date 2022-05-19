جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة مجهولة عند الحدود الاسرائيلية المصرية عام 2014

الجنود الثلاثة قالوا خلال تصريحات للصحيفة أنه طلب منهم السكوت عما رأوه

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ثلاثة جنود أمريكيين سابقين يدعون بأنهن شاهدوا "أجساما طائرة مجهولة" أو أطباقا فضائية على طول الحدود بين إسرائيل ومصر، في منطقة سيناء عام 2014. وروى الثلاثة أنهم رأوا ثمانية أجسام كانت تحوم وتحلق في السماء، وذلك خلال مكوثهم في نقطة عسكرية في سيناء في كانون أول/ديسمبر 2014، وبحسب الجنود السابقين، الذين تمركزو بالطرف الجنوبي للحدود الاسرائيلية-المصرية، إنه طُلِبَ منهم "السكوت" وذلك بعد أن أبلغوا رؤيتهم "أجساما من مصدر غير بشري".

وروى أحد الثلاثة وهو الرقيبب ترفيس بيننغهام (36 عاما) أنه :"يمكنني أن أصف الجسم بأنه غرض كبير، مع عدة أغراض أصغر، كانوا يبدوا أنهم يتواصلون أو يتخاصمون فيما بينهم- مثل معارك كلاب في الهواء، عرفنا أن الحديث لا يدور عن جيشنا، وكان هذا محرجا" وأضاف :"هذه الأجسام لم تكن متوهجة وكان من الممكن رؤيتها بشكل واضح بالعين المجردة وكان واضحا الى أي مدى يتحركون بسرعة. حتى اليوم لم ارى مثل هذه الاجسام، التي تنتقل بهذه السرعة العالية".

دوبل انغرام كان الأول الذي شاهد شيئا غريبا في السماء بنفس الليلة، وبحسب تصريحه في صحيفة "الديلي ميل" البريطانيه بأنه "خائف" بعد رؤيته جسم براق يحلق بالسماء تلك الليلة. بينما جندي آخر أشار إلى أنه شاهد ايضا أجساما طائرة مجهولة وقال :"الادوات والأغراض الصغيرة بدأت التحرك مثل اليراعات، يسارا، يمينا، فوق وتحت. وتجولوا على الفور في كل مكان". بعدها قدر بأنها وصلت الى ارتفاع 30 ألف قدم في السماء (9 كيلومترات). وأضاف:"لا يمكنني تصور جيشا يمتلك مثل هذه التكنلوجيا، الحديث يدور عن انعطفات سرعة تفوق سرعة الصوت".