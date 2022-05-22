شركة DSIT الإسرائيلية توقع مذكرة تفاهم لتوفير أنظمة سونار تحت الماء لشركة "الفاتن" الاماراتية

هذه الأنظمة ستوفرها مجموعة "الفاتن" لزبائن محليين ولحماية منشآت حساسة وممتلكات استراتيجية

أعلنت شركة DSIT الإسرائيلية ، التي تقوم بتطوير حلول أمنية وحماية بحرية، الأسبوع الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم مع مجموعة "الفاتن" من دولة الإمارات العربية لتوفير أنظمة السونار التي تعمل تحت الماء.

هذه الأنظمة ، ستوفرها مجموعة "الفاتن" لزبائن محليين، وستستخدم لحماية منشآت حساسة وممتلكات استراتيجية في الامارات.

مذكرة التفاهم تشمل تطوير قدرات محلية لكل الأنشطة المرتبطة بالزبائن بما يشمل التركيب، الاستيعات، الدعم وصيانة الأنظمة.

وبحسب النشر في "يسرائيل ديفنس" صرح حنان مروم نائب المدير العام للتسويق وتطوير الأعمال في DSIT "التوقيع على مذكرة التفاهم مع مجموعة الفتان هي حجر أساس هام لتوسيع أنشطتنا لأسواق جديدة". وأضاف :"نشكر شركة الفتان على ثقتهم بأنظمتنا ونتوقع بناء علاقات مثمرة وطويلة المدى سوية".