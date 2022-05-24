شركة "غوغل" تطور نظارة للترجمة الفورية أثناء أي محادثة مع شخص آخر

والبحث عن أي معلومات بمجرد توجيه كاميرا الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت إلى أي شيء مطلوب معرفة معلومات عنه

كشفت شركة "غوغل" عن نموذج اختباري لنظارة تستطيع عرض الترجمة من اللغات الأخرى في مدى رؤية المستخدم أثناء أي محادثة مع شخص آخر، والبحث عن أي معلومات بمجرد توجيه كاميرا الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت إلى أي شيء مطلوب معرفة معلومات عنه.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) تطور "غوغل" في إطار رؤيتها طويلة المدى، نظارات ذكية تستطيع عرض الترجمة مكتوبة وبشكل آلي. وأطلقت "غوغل" على هذه التقنية «الترجمة الفورية النصية». ولم تكشف الشركة مزيداً من التفاصيل الفنية الخاصة بهذه النظارة مثل عمر بطاريتها. في الوقت نفسه، فإن النظارة من الخارج تشبه النظارة التقليدية ذات الإطار، باستثناء أنها أكبر قليلاً.

وقالت الشركة إنه خلال وقت قصير للغاية،إنه مجرد صورة لأي طعام سيكون كافياً لمعرفة كل المطاعم الجيدة التي توفر هذا الطعام في المنطقة القريبة من المستخدم. كما يمكن توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى أرفف المقرمشات في أي متجر لاكتشاف أكثرها صحية.

يذكر أن تكنولوجيا دمج المحتوى الرقمي في بيئة خارجية سواء على شاشة عرض مباشرة أو في مدى رؤية المستخدم تعرف باسم الواقع المعزز "إيه آر". والمعروف أن شركات أخرى مثل "آبل وفيسبوك" تعمل على تطوير نظارات ذكية باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز. ومنذ سنوات قليلة، عرضت شركة بوش الألمانية نموذجاً اختبارياً لنظارة تعرض أسهماً لتحديد الاتجاهات أمام عين المستخدم لمساعدته في الوصول إلى مقصده.