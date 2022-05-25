إسرائيل /لأول مرة: قسم للأدلة الرقمية والطب الشرعي تابع لمكتب الادعاء العام

إقامة القسم الجديد يأتي بعد توصيات اللجنة العامة لمنع الادانات الباطلة وتعديلها

صادقت وزارة القضاء الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة على إقامة قسم خاص بتحليل الأدلة الرقمية والطب الشرعي تابع لسلطة الادعاء العام، بعد أن ارتفعت أهمية مجال السايبر والأدلة الرقمية في الممارسات القانونية وتضاعفت خلال السنوات الأخيرة.

ووصف القسم الجديد من قبل وزارة القضاء على أنه حيوي للغاية، على ضوء الفجوات الكبيرة في الوسائل المتاحة لسلطة الادعاء العام وتلك المتاحة للدولة. القسم الجديد سيتم إدارته من قبل محامي من الطاقم الداخلي للادعاء العام، وفي إطاره سيتم إقامة مختبر لتحليل الأدلة الرقمية، وأيضا سيعمل فيه محقق بمجال الأدلة.

إقامة القسم الجديد يأتي بعد توصيات اللجنة العامة لمنع الادانات الباطلة وتعديلها، برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق بروفيسور يورام دنسير، في التقرير الأولي للجنة حول موضوع أدلة الطب الشرعي من عام 2021، اعترف بأن أحد الأسباب المركزية للإدانات في إسرائيل هي اخفاقات متعقلة بالأدلة نفسها.