دراسة: ما لا يقل عن 2000 نوع من الزواحف معرضة للانقراض

وبحسب الدراسة فإن 50 بالمئة من أنواع التماسيح و30 بالمئة من الزواحف التي تعيش بالغابات معرضة للانقراض

وجدت دراسة دولية شارك بها باحثون من جامعة تل أبيب وجامعة بن غوريون الإسرائيليتين بأن 21% من أنواع الزواحف على الأرض (أي واحد من بين خمسة) ما مجموعه حوالي 2000 نوع، معرضة للانقراض. ويقدر العلماء وجود أكثر من 12 ألف نوع من الزواحف في العالم.

وتكشف الدراسة أن 30 بالمئة من الزواحف التي تعيش في الغابات و14 بالمئة التي تعيش في المناطق القاحلة مهددة، وكذلك 58 بالمئة من السلاحف و50 بالمئة من أنواع التماسيح معرضة لخطر الانقراض. ويشير الباحثون إلى أنه للأسف في حال انقرضت جميع الأنواع البالغ عددها 1,829 نوعا من السلاحف، والتماسيح والسحالي والثعابين التي تم الاكتشاف أنها مهددة بالانقراض خلال السنوات القادمة، فسوف يفقد العالم ثروة تراكمية تبلغ 15.6 مليار سنة من التطور.

وأجرى الدراسة الشاملة ’الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة’ (IUCN) بمشاركة 52 باحثا من كافة أنحاء العالم، بينهم الباحثون الإسرائيليون : بروفيسور شاي ميري من كلية الحيوان في جامعة تل ابيب، ود.اوري رول من جامعة بن غوريون.

ويشار الى أن دور "الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة" هو تقييم خطر الانقراض الذي تتعرض له الأنواع المختلفة من الكائنات الحية. وتتبع تقييم هذه المخاطر من خلال مقياس لكل كائن حي يتم خلاله تحديد الأنواع الأكثر المعرضة للخطر، وبالتالي تمكين صانعي القرار والهيئات المختلفة، مثل سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية سياساتها وفقا لذلك.

وقال بروفيسور ميري إن "التقديرات الجديدة ستساعد بفهم احتياجات أكثر من 10 آلاف من الزواحف، ونتأمل بإيجاد حلول أكثر ذكاء لهم مما كنا قادرين عليه سابقا" أما د.رول أضاف :"بالتأكيد أن هذا عمل مهم ، لكنه ليس نهاية القصة فلا زلنا نحتاج إلى الكثير من المعلومات حول المخاطر المختلفة التي تواجه الزواحف، ولا زال أمامنا الكثير من العمل".