سامسونج تعلن عن تجهيز Galaxy A04s بشريحة Exynos 850

سيحل هذا الهاتف الذكي محل Galaxy A03 ، الذي سيتم إطلاقه في عام 2021.

توضح القائمة على موقع GeekBench أن الهاتف الذكي (سامسونج Galaxy A04s) الجديد سيتلقى الطاقة من شريحة Exynos 850 الرئيسية. يبدو أيضًا أن هذا الجهاز مزود بنظام التشغيل Android 12 افتراضيًا. كما اتضح ، سيحل هذا الهاتف الذكي محل Galaxy A03، الذي سيتم إطلاقه في عام 2021.

عندما تنظر إلى هذه القائمة، سترى Galaxy A04s برقم الموديل SM-A047F. يحتوي هذا الجهاز على ثمانية نوى Exynos 850 مع نوى 2 جيجاهرتز ARM Cortex-A55. ضع في اعتبارك أن هذا الهاتف الذكي يحتوي على معالج رسوميات ARM Mali-G52 MP1 وسيكون متاحًا في طراز به 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ومع ذلك ، من المتوقع أن تقدم سامسونج الجهاز الجديد في طرازين مختلفين على الأقل من وحدات التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي. كما اتضح ، فإن هاتف سامسونج الجديد مزود بواجهة مستخدم One UI 4.0 ، والتي تعتمد على Android 12. بحسب موقع عالم التفنية المختص.