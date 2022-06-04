اعتبارا من الإثنين المقبل، الإمارات تشهد ظاهرة فلكية غريبة طوال شهر

إبراهيم الجروان، "سيكون انعدام ظل الزوال مع وقت الظهر نحو الساعة 12:25 ظهراً بتوقيت الإمارات"

أكدت جمعية الإمارات للفلك، أن المناطق الجنوبية في الإمارات ستتعرض لظاهرة "انعدام ظل الظهيرة"، وذلك خلال الفترة من 6 يونيو/حزيران الجاري حتى 7 يوليو/تمّوز المقبل.

وقالت الجمعية "إن المناطق الجنوبية في الدولة (أم الزمول وليوا ومدينة زايد والقوع) ستشهد خلال الفترة من 6 يونيو/حزيران الجاري حتى 7 يوليو/ تموز المقبل ظاهرة انعدام ظل الظهيرة"، موضحة أن "، موضحة أن ذلك "بسبب تعامد الشمس على دوائر العرض في هذه المناطق، حيث يقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية من الدولة. كما ستشهد مناطق من الدولة أقصر ظل للزوال، أو الظهر خلال السنة في هذه الفترة"، حسب موقع العربية.

وفي نفس السياق، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، "سيكون انعدام ظل الزوال مع وقت الظهر نحو الساعة 12:25 ظهراً بتوقيت الإمارات، وبالتالي لا يشاهد ظل للأشخاص أو المباني خلال وقت الظهيرة".

وتابع إبراهيم الجروان، أن " أول تعامد لشمس الظهيرة سيكون على أقصى جنوب الإمارات في 6 يونيو/حزيران الجاري قرب منطقة أم الزمول ثم تزحف منطقة التعامد إلى الشمال قرب مدينة زايد مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي في 21 يونيو/حزيران الجاري، ثم تعود نحو الجنوب قرب أم الزمول في 8 يوليو/تمّوز وبعد 10 يوليو/تمّوز ينتقل موقع التعامد نحو الجنوب ويبدأ ظل الزوال في التمدد".

جدير بالذكر أن المناطق التي تقع بين مدار السرطان الذي يدخل جزء منه ضمن المناطق الجنوبية للإمارات ومدار الجدي جنوبا، تتعامد عليها الشمس في موعدين خلال العام.