غوغل" تطلق تحديثا جديدا لجعل هاتفك كشاشة ثانية للتلفاز"

الحل يمكن من خلال جعل شاشة الهاتف الذكي كشاشة ثانية متزامنة مع ما يتم عرضه على التلفاز من خلال اليوتيوب

أطلقت شركة "غوغل" المالكة لتطبيق يوتيوب، تحديث جديد للتطبيق المخصص لشاشات التلفاز، والذي يُسهل إمكانية مشاركة المحتوى عبر شاشة الهاتف الذكي سريعا وبسهولة، وعند تشغيل مقطع فيديو عبر الشاشة الذكية، سيكون المستخدم قادر على ربط التطبيق مع نظيره في الهاتف مباشرة وبسهولة كما في السابق.

وفي مدونة يوتيوب، أعلنت الشركة عن تحديث جديد من شأنه توفير الميزات التي يفقدها تطبيق يوتيوب على شاشات التلفاز الذكية، والتي ترجع في المقام الأول إلى أن أجهزة التحكم عن بعد في التلفزيون ليست مثالية للتنقل في التطبيقات.

وجدت "غوغل" أن الحل يمكن من خلال جعل شاشة الهاتف الذكي كشاشة ثانية متزامنة مع ما يتم عرضه على التلفاز من خلال تطبيق يوتيوب TV، بحيث يمكن الآن الاستفادة من الخيارات التفاعلية التي يقدمها يوتيوب بشكل أساسي ولكن من خلال الهاتف.

وفي التحديث الجديد للتطبيق، عند تشغيل مقطع فيديو عبر الشاشة الذكية، سيكون المستخدم قادر على ربط التطبيق مع نظيره في الهاتف مباشرة وبسهولة كما في السابق، بحيث يتلقى اشعار بمجرد اكتشاف الجهازين على نفس شبكة الانترنت المنزلي، ويتم المطالبة بالربط معًا.

الطريقة نفسها هي التي تُستخدم من أجل عرض محتوى الهاتف على التلفاز، ولكن إذا كان التشغيل قيد بالفعل على الشاشة الكبيرة، ستلقى المستخدم مباشرة نفس الفيديو الذي يعمل على الشاشة، من أجل تقديم تجربة الاستخدام الكاملة، بحيث يمكن الآن التفاعل بالإعجاب أو التعليقات أو الاطلاع على الوصف وكافة معلومات الفيديو.

يأتي هذا التحديث في الوقت الذي أعلنت فيه "غوغل" عبر مدونة يوتيوب وجود زيادة كبيرة في أعداد المستخدمين للتطبيق على شاشات التلفاز الذكية حول العالم منذ بداية 2022.