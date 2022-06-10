الكشف عن مواصفات هاتف سامسونغ غلاكسي زي فولد 4 القابل للطي

من المتوقع أن يكون الهاتف القابل للطي غلاكسي زي فولد 4 أخف وزناً من الإصدار السابق

كشفت بعض التسريبات مواصفات الهاتف الجديد القابل للطي التابع لشركة سامسونغ والذي سيكون مزوداً بسعة تخزين داخلية قياسية تبلغ 1 تيرابيت، وهي تعتبر ضعف الحد الأقصى لسعة تخزين الإصدار السابق غلاكسي زي فولد 3.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف القابل للطي غلاكسي زي فولد 4 أخف وزناً من الإصدار السابق، كما أنه سيكون أسرع، حيث ستقوم سامسونغ بدعمه بمعالج سنابدراغون 8 بلس من الجيل الأول فائق السرعة.

وأشارت التقارير إلى أن هاتف سامسونغ غلاكسي زي فولد 4 سيكون مزوداً ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4400 ميللي أمبير في الساعة، فيما تتوقع التقارير أن يتراوح سعره ما بين 1999- 2049 دولاراً أمريكياً.

وستدعم سامسونغ هذا الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع بقدرة 30 واطاً، وذواكر وصول عشوائي تبلغ سعتها 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 غيغابايت، وهي قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.