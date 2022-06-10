"ناسا" تسعى لكشف غموض "الأطباق الطائرة"وأن الأمر يتعلق "بالأمن القومي"

أكدت "ناسا"على أنه"لا يوجد دليل على أن هذه الظواهر تأتي من مصادر خارج كوكب الأرض"وأن الأمر يتعلق بالأمن القومي

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن إطلاق تحقيق مطول بإشراف فريق مستقل بهدف دراسة المعلومات المتوافرة عن الأجسام الطائرة المجهولة، مشيرة إلى أن"الموضوع بالغ الأهمية" بالنسبة لها، لأنه يتعلق "بقضايا الأمن القومي وأمن الملاحة الجوية"

وأكدت "ناسا" على أنه "لا يوجد دليل على أن هذه الظواهر تأتي من مصادر خارج كوكب الأرض"وسيضم هذا التحقيق الذي من المقرر أن يبدأ في أوائل الخريف ويستمر 9 أشهر، علماء بارزين وخبراء في مجال الطيران. كما وعدت الوكالة بنشر تقرير علني بعد انتهاء التحقيق.

وكشف أحد المديرين في الوكالة الفضائية، توماس زوربوشن خلال مؤتمر صحفي أن "أحد أهداف هذا التحقيق يتمثل بإقناع الجميع بأن المنهجية العلمية صالحة لمعالجة جميع الظواهر"، بما فيها هذه الأجسام المجهولة.

ووضعت "ناسا" 3 أهداف لهذه الدراسة: جمع البيانات الموجودة، تحديد المعلومات التي تنقص والطريقة الفضلى للحصول عليها، وتحديد الأدوات التي ستستخدم في المستقبل لتحليل مثل هذه الأجسام.

وفي يونيو/ حزيران 2021، زعمت المخابرات الأمريكية في تقرير طال انتظاره أنه لا يوجد دليل على وجود كائنات فضائية، مع الاعتراف بأن عشرات الظواهر التي لاحظها الطيارون العسكريون لا يمكن تفسيرها.

وأكد البنتاטون أنه تم الإبلاغ عن عدد متزايد من الأجسام مجهولة الهوية في السماء على مدار السنوات الماضية. وقال دانيال إيفانز، المسؤول عن تنسيق الدراسة لوكالة الفضاء: "لا أعتقد أن أي شخص قد نظر بشكل منهجي إلى ظواهر جوية مجهولة في الماضي".