ناسا تشكّل فريقًا للتحقيق في المشاهد الغامضة والظواهر غير المعروفة

ناسا تسعى لفك ألغاز الأجسام الطائرة المجهولة

تقوم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتشكيل فريق مستقل لدراسة مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة غير المبررة. قال رئيس قوة البعثة العلمية لوكالة الفضاء، توماس زوربوكن، أمس (الجمعة)، إن المجتمع العلمي قد ينظر إليه على أنه "تسويق". ومن المتوقع أن تبدأ الدراسة في وقت مبكر من الخريف القادم.

وبعد محاولات من المخابرات الأميركية، ثم من البنتاغون، حان دور وكالة ناسا للنظر في وجود هذه الأجسام التي تتحرك على سبيل المثال بشكل غير طبيعي أو بسرعة فائقة في الغلاف الجوي، والتي لا تجد لها تفسيرا في المعارف المتوافرة حاليا.

وسارعت وكالة الفضاء إلى تأكيد عدم وجود دليل على أن لهذه الظواهر أصلاً خارج الأرض، مؤكدة أن الموضوع يكتسي أهمية فائقة لأنه يتعلق بالأمن القومي وسلامة الملاحة الجوية. وستجرى الدراسة من جانب كبار العلماء وخبراء الطيران. ومن المقرر أن تنطلق في بداية الخريف.

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وتم الإعلان عن ثلاثة أهداف هي جمع بيانات موجودة أصلا، وتحديد البيانات المفقودة وأفضل طريقة لجمعها، وتحديد الأدوات التي سيتم تحليلها بها في المستقبل.

وقال توماس زوربوكن إنه قرر بنفسه فتح هذا التحقيق، موضحا أن “إحدى نتائج هذه الدراسة بالنسبة إلي هي جعل الجميع يفهم أن المسار العلمي يصلح لمعالجة جميع المشكلات، بما في ذلك هذه المشكلة”.