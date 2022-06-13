تطبيق "تيليغرام" يعتزم وضع ميزات جديدة للمستخدمين مقابل اشتراك مادي مدفوع نهاية الشهر الجاري

المستخدمين أصحاب الاشتراك في التطبيق قادرين على الوصول إلى التحديثات الجديدة أسرع من نظرائهم

أكد المؤسس والمدير التنفيذي شركة تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف، رسميا عن اعتزامه وضع ميزات جديدة للمستخدمين قريبا مقابل اشتراك مادي مدفوع مع نهاية شهر يونيو/ جزيران الجاري، وستكون من 4.99 دولار وقد تصل إلى 24.99 دولارًا لكل شهر.

وقال دوروف، سيتم إطلاق نسخة Telegram Premium أو النسخة المدفوعة للتطبيق، في وقت لاحق من شهر يونيو/حزيران الجاري، مشيرا إلى أن سيستمر جميع مستخدمي التطبيق في الوصول إلى جميع الميزات المتوفرة الآن مجانًا، ولن تؤثر تجربة الميزات المدفوعة على ما يقدمه التطبيق بشكل مجاني للمستخدمين في الوقت الحالي، فضلًا عن إعلانه أن نسخة تيليجرام المجانية ستحصل أيضاً على ميزات جديدة.

بينما لم يقدم دوروف معلومات محددة عن الخدمات أو الميزات التي سيقدمها تيليغرام للمشتركين، إلا أن تقارير أفادت أنه ستقدم مزايا مثل السرعة وتخزين البيانات والرموز التعبيرية الحصرية، الإضافة الي تحميل ملفات أكبر وملصقات

سيكون أيضًا المستخدمين أصحاب الاشتراك في التطبيق قادرين على الوصول إلى التحديثات الجديدة أسرع من نظرائهم في النسخ المجانية.

سيكون لدى المشتركين خيارات لمساحة التخزين السحابية، بمعنى أن يمكنهم الاحتفاظ بنسخ من الملفات التي يتلقونها على حساباتهم بشكل مستمر دون فقدانها، وهي ميزة يقدمها التطبيق الآن بشكل مجاني.