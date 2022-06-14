جائزة الأمن الإسرائيلي لعام 2022 تذهب لأقمار المراقبة الصناعية "أوفك"

ساهمت المشاريع الفائزة في تعزيز الأمن القومي لا سيما أقمار المراقبة "أوفك"، إضافة إلى مشروع سري للوحدة 8200

تأهلت ثلاثة مشاريع بارزة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي والموساد وجهاز الأمن العام ووزارة الأمن لجائزة الأمن الإسرائيلي لعام 2022 اليوم (الثلاثاء). وقد تم تسليم الجائزة بحضور الرئيس يتسحاك هرتسوغ ووزير الأمن بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي والمدير العام لوزارة الأمن أمير إيشيل.

ساهمت المشاريع الفائزة في تعزيز الأمن القومي لا سيما أقمار المراقبة "أوفك"، إضافة إلى مشروع سري للوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، ومشروع سري آخر للموساد، وفق ما جاء في موقع والا.

قال رئيس الدولة خلال حفل توزيع الجوائز إنه "بفضل الفائزين، فقد ضمنت دولة إسرائيل القدرة على الدفاع عن نفسها طول الوقت. وشدد على أنه "حتى هذه الأيام أعداؤنا ى يهدأون ويهددون أمننا في بلادنا وخارجها". وأضاف"نحن نواجه تحديات أمنية كثيرة، بعضها معروف، بينما الكثير منها تبقى في طي الكتمان، وستظل دولة إسرائيل وأنظمة الدفاع والروح الإسرائيلية مستعدة وجاهزة في السر والعلن لمواجهة كل تهديد وكل عدو ".

مشروع القمر الصناعي للمراقبة أوفك هو في الواقع مشترك بين مديرية البحث والتطوير للأسلحة القتالية بوزارة الأمن، والوحدة 9900 التابعة لقسم استخبارات الجيش الإسرائيلي والصناعات الجوية وشركة ألبيت معراخوت. تتضمن سلسلة أوفك أنظمة أقمار صناعية رائدة للصور، من حيث الأداء والوزن. تم تطوير الأقمار الصناعية بإشراف قيادة وزارة الأمن وبالتعاون مع مديرية الفضاء في قسم الأبحاث والتطوير. وقد تم تصميمها وتصنيعها بواسطة مصنع "الفضاء" التابع لسلاح الجو ولديها كاميرا تم تطويرها وتصنيعها بواسطة Elbit Systems. ويأتي دور الوحدة 9900 في شعبة الاستخبارات عند تشغيل هذه الأقمار الصناعية عبر محطة أرضية متطورة، فريدة من نوعها في العالم. تخدم المحطة والأقمار الصناعية الجهاز الأمني 365 يومًا في السنة، 24 ساعة في اليوم وتوفر استخبارات عالية الجودة وموثوقة في الوقت الفعلي.