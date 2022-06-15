القمر العملاق يضيء السماء ويشع على الكرة الأرضية ببهائه

ظهر القمر المكتمل أضخم من المعتاد وفي بعض الأحيان بلون برتقالي خفيف في سماء الكرة الأرضية.

عرفت مدن العالم، ليلة أمس الثلاثاء، ظاهرة "القمر العملاق" أو ما يعرف بـ "البدر الحضيض"، ومن إسطنبول وبيجين إلى فرانكفورت ونيويورك، تمكن عشاق السماء من الاستمتاع بظهور القمر العملاق في الأفق في مشهد فلكي مبهر.

ظهر القمر المكتمل أضخم من المعتاد وفي بعض الأحيان بلون برتقالي خفيف في سماء الكرة الأرضية.

وتبلغ ذروة "قمر الفراولة" في 16 حزيران من كل عام، عندما يكون طول النهار 16 ساعة و38 دقيقة، وتأتي التسمية لتزامن ظهوره مع بداية موسم قطف الفراولة.

ومن جانبها، قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، إن سماء فلسطين تشهد هذه الليلة، ظاهرة القمر العملاق، حيث يبدو القمر أكبر حجمًا وأكثر سطوعاً من البدر المعتاد، وذلك بسبب وقوع القمر البدر عند أقرب نقطة من الأرض خلال الشهر الجاري، ويمكن رؤيته بالعين المجردة طوال الليل في السماء.

وفي نفس السياق، قال إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك، إنه إذا تصادف القمر في موضع البدر في مسافة دون 360 ألف كم (أكثر من قرابة 90 بالمائة أقرب للحضيض) يطلق عليه بدر الحضيض أو القمر العملاق.

وفي فرانكفورت، ارتفع القمر العملاق خلف أفق الحي المصرفي بالمدينة الألمانية، وفي بيجين ظهرت زخارف الأسطح في المدينة المحرمة التي تصور الوحوش المقدسة باللون الأسود في ظل القمر.

أضاء القمر أيضا تمثال الحرية بمدينة نيويورك، وأضاء أعمدة معبد بوسايدون القديم في كيب سونيون جنوب أثينا باليونان.