شركة"آبل" تستعد لدخول عالم الميتافيرس بـ"سماعة رأس بتقنية الواقع المعزز"

يتم الدمج بين تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لتُنتج سماعة الرأس الجديدة واقع مختلط يسمح بالانغماس

تستعد الشركة الأمريكية"آبل" لإطلاق أحدث أجهزتها الذكية. سماعة رأس بتقنية الواقع المعزز “Mixed Reality headset” في يناير/كانون الثاني من عام 2023 لاقتحام عالم الميتافيرس في وقت أقرب مما نتخيل، وفقا للخبير التقني الشهير Ming-Chi Kuo.

وبمجرد إطلاق سماعة الرأس الجديدة من "آبل" ستصبح الشركة في منافسة مباشرة مع شركة ميتا “فيسبوك سابقاً”. التي تعمل جاهدة لتطوير مفهوم الميتافيرس الخاص بها والأجهزة المتعلقة به.

سماعة الرأس بتقنية الواقع المختلط ستكون أكثر أجهزة آبل تعقيدا

يعتقد المحلل في الواقع أنه مع تباطؤ ميتا، قد يوفر ذلك فرصة للشركات الأخرى للانخراط في تقنية VR. ومع ذلك فإنه لا ينكر فضل ميتا في تطوير هذا المجال الجديد ويرجع إليها الفضل في كونها مفتاح النمو في سماعات الرأس بتقنية VR.

أما بالنسبة لشركة آبل، فإن Kuo يُطلق على سماعة VR / AR الخاصة بها “أكثر المنتجات التي صممتها آبل تعقيدًا”.

وتشير أحدث التسريبات حول سماعة الرأس هذه أنها ستكون جهازًا مستقلاً وستتعامل مع جميع عمليات المعالجة الخاصة بها بدلاً من تسليمها إلى آيفون.

أما بالنسبة لسعر سماعة الرأس الجديدة من آبل، فقد يصل سعرها إلى 3000 دولار وستعمل بنظام تشغيل واقعي جديد “Reality Operating System”.

السماعة الجديدة مفتاح آبل إلى عالم الميتافيرس

ستكون السماعة الجديدة مفتاح "آبل" إلى عالم الميتافيرس. حيث يتم الدمج بين تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لتُنتج لنا سماعة الرأس الجديدة واقع مختلط يسمح للمستخدم بالانغماس في عالم افتراضي متكامل تماماً.

كان هناك عدد من الشائعات والتسريبات خلال الشهور الماضية حول هذا الجهاز المتطور. لكن بعد زيادة الإهتمام بالميتافيرس وتقديم ميتا لسماعات رأس متطورة، يبدو أن هذا هو التوقيت المناسب لآبل للكشف عن منتجها الجديد ودخول عالم الميتافيرس رسمياً.