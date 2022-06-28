قراصنة ايرانيون يسربون 120 الف تفاصيل عملاء من موقع سياحي إسرائيلي

القراصنة هاجموا خلال الفترة الاخيرة مواقع سياحية وحصلوا على عدد من الملفات حول العملاء

افادت القناة الاسرائيلية N12 أن مجموعة القراصنة Sharp Boys المنسوبة لايران، قامت اليوم بتسريب عبر قناتها في تلغرام ملفا من الموقع السياحي الإسرائيلي hotels.co.il، وذكر الموقع ان المجموعة ركزت خلال الأسابيع الأخيرة بهجماتها على المواقع السياحية، وقامت خلال ذلك بتسريب عدد من الملفات التي حصلت عليها.

الملف الحالي ضخم يشمل 120 ألف سجل للطلبات المختلفة التي على ما يبدو نفذت عن طريق الموقع، ومعلومات غنية حولها: بما يشمل اسم العميل، تفاصيل تعريفه، موعد الرحلة، تكلفة الطلب ومعلومات حساسة أخرى.

ايضا سربت تفاصيل البطاقات الائتمانية لكن كان ذلك على نطاق أصغر، وصرح موشيه ليفي المسؤول في الشركة :"وجدنا في الملف المئات من أرقام البطاقات الائتمانية، بما يشمل رقم هاتف صاحب البطاقة، الهوية وعنوان السكن. الحديث يدور عن مخزن كبير من المعلومات الشخصية من عدة مواقع نجح المهاجمون اختراقها بينها موقع hotels.co.il، من يريد يمكنه ابتزاز عددا غير قليل من الاشخاص من خلال هذه المعلومات".

وتضمنت المعلومات المنشورة، معلومات حساسة حول العملاء حيث كان هناك طلبات شخصية عبروا خلالها عن وقوعهم بأزمة مالية اضطرتهم الى الغاء الطلب. الهجوم لم ينتهي هنا وقام عدد من الأشخاص بالتبليغ أنهم حصلوا من القراصنة على رسائل تهديد عبر الهاتف موقعة منهم قالوا فيها:"الى حيث أنتم تذهبون، حتى في رحلتكم، انتم تحت سيطرتنا".

من ناحية أخرى، تفاخرت المجموعة بانهم اقتحموا أيضا مواقع كبيرة أخرى بينها موقع "يسروطل" ترفيغو، وفنادق دان لكنهم لا يمتلكون ادلة حاليا على ذلك، وفنادق دان اعلنوا انهم لا يعرفون حتى الآن عن اي هجوم ضد أنظمتهم.