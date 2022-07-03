انتهاء أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء بعد تجارب علمية دامت 8 أشهر

غادر رائد محاكاة الفضاء الإماراتي، صالح العامري، كبسولة العزل ضمن مهمة "سيريوس 21 "، منهياً بذلك 8 أشهر

انتهت أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء في قاعدة أرضية بدولة روسيا، اليوم الأحد، بعد تجارب علمية دامت 8 أشهر.

وقال رئيس مبادرة "مشاريع الفضاء" ومدير برنامج المريخ 2117، عدنان الريس قوله: "نفتخر بدولة الإمارات، ومركز محمد بن راشد للفضاء بكوننا جزءاً من هذه المهمة العالمية"، مضيفا "نهنئ الطاقم ونشكره على جهوده، حيث واجه التحديات التي رافقت العزلة، وضمنها التواصل المحدود مع العائلة والأصدقاء"، حسب موقع العين الإخبارية.

وأكد أن "الطابع العالمي لبرنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة (سيريوس 21) بالغ الأهمية، لأنه يمكِّن العلماء بجميع أنحاء العالم من توحيد جهودهم لدعم مسيرة استكشاف الفضاء".

وغادر رائد محاكاة الفضاء الإماراتي، صالح العامري، كبسولة العزل ضمن مهمة "سيريوس 21 "، منهياً بذلك 8 أشهر قضاها بنجاح مع فريق المهمة المكون من 6 رواد محاكاة فضاء أمريكيين وروسيين، بالمجمع التجريبي الأرضي في روسيا.

وكانت "المهمة رقم واحد"، من مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، قد انطلقت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إثر اختيار مركز محمد بن راشد للفضاء، الفريق المكون من صالح العامري عضواً أساسياً لتنفيذ المهمة، وعبد الله الحمادي عضواً احتياطياً؛ لمساعدته ضمن فريق المتابعة في المجمع التجريبي الخاص بالمهمة.

وعمِل طاقم المهمة "سيريوس 21" في جسم مُحكم الإغلاق يحاكي مركبة فضائية، فيما تعد المهمة جزءاً من استراتيجية استكشاف الفضاء، التي اعتمدتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لبرنامج البحوث البشرية.