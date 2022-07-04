شبكة "انتستغرام" تعلن عن إضافة ميزة حذف الحساب باستخدام الآيفون

"سيتم مسح الحساب نهائيًا من سجلات المطورين، ويجب أيضًا مسح جميع البيانات المرتبطة به"

أعلنت شبكة "انستغرام" الإجتماعية، عن إضافة ميزة جديدة على iOS تتيح للمستخدمين حذف حساباتهم باستخدام الآيفون، و"سيتم مسح الحساب نهائيًا من سجلات المطورين، ويجب أيضًا مسح جميع البيانات المرتبطة به"، حسب موقع تكنولوجيا نيوز.

وقالت شركة أبل إن "الخيار الجديد يمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في البيانات الشخصية التي شاركوها".

وأفاد موقع TechCrunch، نقلا عن المتحدث بإسم ميتا ، أن "تطبيق أنستغرام سمح للمستخدمين بالفعل بإلغاء تنشيط حساباتهم، ولكن حتى الآن، لم يتوفر في التطبيق خيار مواز لحذف ملفهم الشخصي نهائيًا".

وعلى عكس عملية إلغاء تنشيط الحساب، يعني الحذف أنه لا يمكن استرداد بيانات حسابك حتى إذا قمت بإنشاء حساب جديد بنفس اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني المرتبط أو رقم الهاتف في وقت ما في المستقبل.

وأشارت شبكة "انستغرام"، إلى أن طلب حذف الحساب يستغرق 30 يومًا لمعالجة، ولذلك، إذا غيرت رأيك خلال هذه الفترة، يمكنك إيقاف العملية ببساطة عن طريق فتح التطبيق.