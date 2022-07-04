قراصنة ايرانيون يزعمون :"هاجمنا مترو تل أبيب"، وشركة مواصلات اسرائيلية تعلن عن مهاجمة موقعها

قراصنة ايرانيون اعلنوا عن مهاجمة "مترو تل ابيب" ولاقى اعلانهم سخرية بسبب عدم وجود مترو باسرائيل

اعلنت شركة نيتاع الاسرائيلية اليوم الاثنين عن استهدافها بهجوم سايبر، ما أدى الى تشويشات وتأخيرات في موقع الشركة، بحسب البيان الرسمي للشركة تم "صباح اليوم رصد عطل في موقع الانترنت لشركة نيتاع، وبحسب بيان الشركة اتضح انه بعد الفحص ان "موقع الشركة تمت مهاجمته من خلال هجوم طلبات مكثفة (ODOS) من الخارج.

وأوضحت شركة نيتاع أن أمن المعلومات في الموقع نظموا الطلبات ولم يتسبب أي ضرر للموقع. جاء هذا بحسب موقع N12 الاسرائيلي، ويشار الى أن "نيتاع" هي شركة حكومية مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ السكك الحديدية الخفيفة في تل أبيب وسط إسرائيل ومترو الأنفاق في تل أبيب.

في المقابل اعلنت جهات ايرانية وجهات موالية لايران عبر القنوات المختلفة بشبكات التواصل الاجتماعي عن هجوم على "مترو تل ابيب" هذا البيان الاستثنائي، ايضا من خلال استخدام مصطلحات فارسية، حظي بسخرية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي-حيث سخر العديد من المتصفحين من هذا البيان، لأن في إسرائيل لا يوجد أي مترو.

ويأتي الحادث صباح اليوم على خلفية التوتر المتزايد بين إسرائيل وايران في عدة ميادين ، واحدة منها السايبر، وعلى سبيل المثال وقع أمس في ايران هجوم سايبر ضد منظمة الثقافة والاعلام التابعة للجمهورية الاسلامية، وبحسب البيان فإن مجموعة كبيرة من القراصنة قادت حملة واسعة ضد المنظمة.

وفي اعقاب ذلك، افيد ان ستة مواقع أخرى تعطلت، و15 آخرين واجهت مشاكل تشويش كبيرة خلال عملها، وفي غضون وقت قصير اتضح ان جهات ايرانية معارضة تقف من وراء الهجوم.

والاسبوع الماضي وقع هجوم سايبر واسع في ايران ادى الى تعطيل احد مصانع الفولاذ الكبيرة في ايران والمرتبط بالحرس الثوري الايراني، والحديث عن ثاني أكبر مصنع فولاذ في ايران، وافيد لاحقا انه تعطل عن العمل لأجل غير مسمى.