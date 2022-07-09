إيلون ماسك يلغي صفقة شراء تويتر والأخيرة عازمة على مقاضاته

أعلنت شركة تويتر أنها تنوي اتخاذ اجراءات قانونية بهدف إنفاذ العقد.

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إلغاء عقد شراء منصّة تويتر، البالغ قيمته 44 مليار دولار، زاعماً ارتكاب الطرف الآخر خروقات في عقد الاندماج.

بعد أشهر على الصفقة التي شغلت العالم، أكد إيلون ماسك، أن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

كما أضاف محاموه في إخطار للجهات التنظيمية، أن تويتر تقاعس أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة، حسب موقع الحرة.

وأعلنت شركة تويتر أنها تنوي اتخاذ اجراءات قانونية بهدف إنفاذ العقد.

وقال بريت تايلور رئيس مجلس إدارة على منصة التدوين المصغرة، إن المجلس يعتزم متابعة الإجراءات القانونية لفرض تنفيذ اتفاقية الاندماج، وكتب: "مجلس تويتر ملتزم بإغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك".

ويواجه ماسك بندا جزائيا لفسخ العقد، يترتب عليه دفع مبلغ مليار دولار، ودعوى قضائية محتملة بسبب الانسحاب.

وكان قد صرّح في مايو/ أيار أنّ الصفقة "معلقة مؤقتا"، لأنه كان ينتظر الحصول على بيانات حول عدد الحسابات المزيفة والمتطفّلة على تويتر.

وطلب ماسك من الشركة تقديم أدلّة على أنّ نسبة هذه الحسابات تشكّل أقلّ من 5 في المئة من مجمل المستخدمين.