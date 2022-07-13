تويتر يقاضي إيلون ماسك لإجباره على إتمام عملية الشراء

قال محامو تويتر إنّ "الاستراتيجية التي اتّبعها إيلون ماسك للخروج هي نموذج للنفاق" و"نموذج لسوء النيّة".

رفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضدّ إيلون ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما والذي تعهّد بموجبه الملياردير شراء المنصّة مقابل 44 مليار دولار قبل أن ينسحب من هذه الصفقة، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية الثلاثاء.

وفي الدعوى المرفوعة في ولاية ديلاوير (شرق الولايات المتّحدة)، يطلب تويتر من المحكمة أن تجبر ماسك على إتمام الصفقة وشراء الشركة مقابل المبلغ المتّفق عليه بين الطرفين، مؤكّداً أنّ ما من تعويض مالي يمكنه أن يصلح الضرر الذي لحق بموقع التغريدات من جرّاء انسحاب الملياردير من الاتفاق.

وقال محامو تويتر في دعواهم إنّ "الاستراتيجية التي اتّبعها إيلون ماسك للخروج هي نموذج للنفاق" و"نموذج لسوء النيّة".

وأضافوا أنّ رئيس شركتي تسلا وسبايس إكس "ادّعى أنّه +علّق+ تنفيذ الاتفاق بانتظار وفاء (تويتر) بشروط خيالية، وقد فشل في التزامه العثور على تمويل (...)، وخرق واجب السرية واستخدم معلومات سرّية لتحقيق مآرب سيّئة".

وأكّد المحامون أنّ أثرى رجل في العالم "لم يستخدم الوسائل اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ".

وأضافوا أنّ "سلوك ماسك يؤكّد ببساطة أنّه أراد الخروج من عقد، وقّع عليه بكامل حرّيته، وفي الوقت نفسه إلحاق الضرر بتويتر".

وكان الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قد أعلن عن إلغاء عقد شراء منصّة تويتر، البالغ قيمته 44 مليار دولار، زاعماً ارتكاب الطرف الآخر خروقات في عقد الاندماج.

وفي دعواهم أكّد محامو الشركة ومقرّها في سان فرانسيسكو أنّ "تويتر عانى وسيظلّ يعاني من أضرار لا يمكن إصلاحها بسبب خروقات" الملياردير الجنوب أفريقي للعقد المبرم بين الطرفين.