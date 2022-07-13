وكالة الفضاء الأوروبية تنهي شراكتها مع روسيا في مهمة المريخ

يوزف آشباخر، إن مجلس الإدارة اعترف بأن "الظروف التي أدت إلى تعليق التعاون مع "روس كوسموس"

أعلن مجلس إدارة وكالة الفضاء الأوروبية، أمس الثلاثاء، وقف التعاون مع المؤسسة الحكومية الروسية للفضاء "روس كوسموس" في مشروع ExoMars لدراسة المريخ.

وقال المدير العام للوكالة الأوروبية يوزف آشباخر، إن مجلس الإدارة اعترف بأن "الظروف التي أدت إلى تعليق التعاون مع "روس كوسموس"، أي النزاع في أوكرانيا والعقوبات المفروضة بهذا الخصوص، لا تزال تتغلب"، مضيفا في تغريدة على "تويتر" أن المجلس كلفه بوقف التعاون رسميا مع "روس كوسموس" في مشروع ExoMars.

وأكد يوزف آشباخر، أن أفكارا جديدة بشأن التعاون مع شركاء آخرين ستقدم خلال مؤتمر صحفي في 20 يوليو/تمّوز.

وفي نفس السياق، أكدت مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية للفضاء أن روسيا تستطيع تنفيذ جزئها من مشروع ExoMars الخاص بالمريخ بشكل مستقل بعد إعلان وكالة الفضاء الأوروبية وقف التعاون مع موسكو، حسب موقع روسيا اليوم

وأشار المكتب الصحفي لـ"روس كوسموس" إلى أن الجانب الروسي لم يتلق بعد بلاغا رسميا من وكالة الفضاء الأوروبية بشأن وقف التعاون في مشروع ExoMars، ويضطر للاعتماد على "دبلوماسية تويتر" فقط.

وأعربت المؤسسة الروسية عن أسفها للوضع، حيث "بات البحث عن الحياة في المريخ أقل أهمية بالنسبة لأوروبا من الطموحات السياسية لبعض المسؤولين الأوروبيين وبلدان معينة"، مضيفة أنه "بإمكان روسيا أن تنفذ جزئها من مشروع ExoMars على المستوى الوطني أو بمشاركة شركاء من الدول الصديقة".

وكانت الوكالة الأوروبية قد أبلغت الجانب الروسي في مارس/اذار الماضي بتعليق التعاون في إطار المشروع على خلفية "الوضع الجيوسياسي المعقد" المرتبط بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.