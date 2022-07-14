عودة موقع تويتر للعمل بعد توقف خدمة التغريد لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم

تظهر رسالة "هناك خطأ ما.. حاول إعادة التحميل" عند أي محاولة لفتح منصة تويتر في الوقت الحالي.

عاد موقع تويتر للعمل بعد أن تسبب خلل مجهول السبب في تعطل خدماته على مستوى العالم وفقا لما أكده مستخدمون لمنصة downdetector المتخصصة في رصد أعطال وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت تظهر رسالة "هناك خطأ ما.. حاول إعادة التحميل" عند أي محاولة لفتح منصة تويتر في الوقت الحالي.

ويعني هذا عدم ظهور أي تغريدات، وبالطبع عدم القدرة على تدوين أي تغريدة جديدة.

وفقًا لموقع Downdetector.co.uk ، الذي يتتبع حالات انقطاع الموقع، أصبحت الخدمة غير متوفرة الساعة 12:55 مساءً بتوقيت بريطانيا. يبدو أن الموقع قد فشل على مستوى العالم ، حيث تم الإبلاغ عن انقطاع الخدمة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا.