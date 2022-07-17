قراصنة ايرانيون يهاجمون موقع وزارة الصحة الاسرائيلية

المجموعة التي قامت بالهجوم نفذت هجمات مختلفة خلال الأشهر الأخيرة ضد مواقع إسرائيلية

هاجم قراصنة ايرانيون مساء اليوم موقع وزارة الصحة الاسرائيلية في هجوم وصف بأنه "استثنائي" بحسب موقع "واينت" الاخباري، وكنتيجة لذلك، الموقع غير متاح على فترات متقطعة في خارج إسرائيل، لكنه بقي متاحا للمتصفحين من إسرائيل.

واعلنت مجموعة القراصنة "الطهارة" الموالية لايران مسؤوليتها عن الهجوم، وكانت هذه المجموعة نفسها اعلنت الخميس الماضي بأنها عطلت موقع بلدية القدس وموقع شركة رفائيل الأمنية. الهجوم الخميس كان من نوع منع الخدمة (DDoS)، يقوم خلاله المهاجمون بإغراق الخادم بالاوامر والتسبب له بازدحام يؤدي الى انهيار الموقع، مع ذلك فإن هذا النوع من الهجوم لا يتيح سرقة معطيات.

وقامت نفس المجموعة الاثنين الماضي بالهجوم على موقع بلدية تل أبيب بنفس الطريقة. وتقف مجموعة "الطهارة" من وراء سلسلة من الهجمات ضد مواقع إسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، وكانت ادعت قبل اسبوعين بأنها هاجمت "مترو" تل ابيب وأوصت سكان المدينة طلب سيارات أجرة، رغم أن القطار الخفيف لم يبدأ العمل في تل ابيب، وعمليا نجحت بتعطيل لفترة وجيزة موقع شركة "نيتاع" المسؤولة عن التخطيط لمشروع "المترو" المستقبلي في تل ابيب.