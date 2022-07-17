دراسة إسرائيلية جديدة تؤكد أن الشعاب المرجانية تتوهج لجذب الفريسة

كان توهج الشعاب المرجانية يعتبر لغزًا للعلماء لفترة طويلة، لكن الدراسة الجديدة كشفت سر هذه الظاهرة

أكدت دراسة جديدة أجرتها جامعة تل أبيب وسط اسرائيل، أن الشعاب المرجانية تتوهج في أعماق البحر لجذب فرائسها.

وقال الأستاذ في جامعة تل أبيب ورئيس الباحثين، أور بن تسفي، "على الرغم من الثغرات الموجودة في المعرفة الحالية فيما يتعلق بالإدراك البصري لإشارات ضيائية حيوية بواسطة العوالق البحرية، قدمت الدراسة الحالية دليلًا تجريبيًا على دور التألق في جذب الفريسة في الشعاب المرجانية".

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وأضاف بن تسفي في بيان له، "نقترح أن هذه الفرضية، التي نطلق عليها فرضية مصيدة الضوء"، قد تنطبق أيضًا على الكائنات الضيائية الحيوية الأخرى في البحر".

وكان توهج الشعاب المرجانية يعتبر لغزًا للعلماء لفترة طويلة، لكن الدراسة الجديدة التي أُجريت بالتعاون مع متحف الطبيعة "شتاينهاردت"، والمعهد الدولي لعلوم البحار في إيلات، كشفت سر هذه الظاهرة السحرية.

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وبحسب الدراسة الجديدة، فإن الكائنات البحرية التي يقتات عليها المرجان تتعرف على ألوان الفلورسنت وتنجذب إليها، واستخدم الباحثون القشريات المعروفة بإسم "أرتيميا سالينا" من أجل معرفة سبب جذب المظهر المتوهج والملون للشعاب المرجانية إلى هدفها.

وعلى عكس القرشيات، أكدت الدراسة أن الأسماك التي لا تعتبر فريسة للشعاب المرجانية لم تنجذب إلى أهداف الفلورسنت بشكل عام