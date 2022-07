دراسة إسرائيلية جديدة تؤكد أن الشعاب المرجانية تتوهج لجذب الفريسة

أكدت دراسة جديدة أجرتها جامعة تل أبيب وسط اسرائيل، أن الشعاب المرجانية تتوهج في أعماق البحر لجذب فرائسها.

وقال الأستاذ في جامعة تل أبيب ورئيس الباحثين، أور بن تسفي، "على الرغم من الثغرات الموجودة في المعرفة الحالية فيما يتعلق بالإدراك البصري لإشارات ضيائية حيوية بواسطة العوالق البحرية، قدمت الدراسة الحالية دليلًا تجريبيًا على دور التألق في جذب الفريسة في الشعاب المرجانية".