أكثر طائرات الاستطلاع تقدما في العالم: قريبًا في خدمة سلاح الجو الإسرائيلي

تنفرد أورون بمزايا تجعلها تتفوق على مثيلاتها من خلال مقدرتها على جمع أكبر قدر من المعلومات فوق أكبر مساحة

سيشهد السلاح الجو الإسرائيلي طفرة بمجال جمع المعلومات من خلال استخدام أحدث طائرة استطلاع وأكثرها تقدمًا في العالم. ومن المقرر أن تسلم "الصناعات الجوية الإسرائيلية" في الأشهر المقبلة طائرة أورون، إلى سلاح الجو الإسرائيلي، الذي يشغل في الوقت الحالي طائرات شبيهة من نوع عيطام وشافيت.

وبمجرد استلام طائرة الاستخبارات الأحدث أورون، سيتم ضمها إلى سرب "نحشون" وتفعيلها في مهام تقررها المنظومة الأمنية والاستخبارات في المناطق القريبة والبعيدة على السواء بضمن ذلك إيران.

تنفرد أورون بمزايا تجعلها تتفوق على مثيلاتها من خلال مقدرتها على جمع أكبر قدر من المعلومات فوق أكبر مساحة ممكنة، وعلى الساحتين البحرية والبرية، فضلا عن سرعتها، الأمر الذي يمنح إسرائيل مكانة متقدمة في هذا المجال ويكسبها نفوذ تتمتع به عادة الدول العظمى. ويزضح التقرير أن الطائرات المشابهة لأورون تعمل إما فوق اليابسة أو فوق المياه في حين يتمكن أورون من الجمع بين الخاصيتين بفضل التكنولوجيا الفريدة للقوات الجوية. بالإضافة إلى ذلك ، تم إجراء 550 تحسينًا على طائرة Gulfstream التي زادت نطاق التشغيل وسرعة الطيران.

قدرة الطائرة على احتواء مساحة شاسعة ضمن عدستها، مقارنة بقدرات الجيش الإسرائيلي قبلا، وسرعة الطيران ونطاقات التشغيل أصبحت ممكنة بفضل تذويت الصناعة العسكرية لقدرات تصغير المعدات في الطائرة، وتقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، والجمع بين الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وقدرات الحوسبة العالية والقوية التي تجعل من الممكن أيضًا إنشاء معلومات استخباراتية واسعة في الوقت الفعلي.

الطائرة نفسها محمية ضد الهجمات الإلكترونية ولديها أفضل أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تسمح بنقل قدر هائل من المعلومات الاستخبارية على أراضي العدو في فترات زمنية قصيرة.