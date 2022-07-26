ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين":خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات وتعتمد على الطاقة المتجددة

عرضها يبلغ 200 متر على امتداد 170 كيلو مترا وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، ارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر

أعلن ولي العهد السعودية محمد بن سلمان، عن تصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين" في نيوم، "بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة.

ومن أهم مواصفات مدينة "ذا لاين"، أن عرضها يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلو متراً ، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو متراً مربعاً، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم. وهذا بدوره، يقلل من تمدد البنية التحتية، ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة على نحوٍ مميز.

كما أن مناخها المثالي على مدار العام سيؤمن للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيرا على الأقدام. وتتيح "ذا لاين" لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة.

وفي السياق أعلن محمد بن سلمان أن مدينة "نيوم" ستطرح للاكتتاب العام في الغالب عام 2024 وتابع"نعتقد أن المرحلة الأولى من نيوم ستنطوي على 1.2 ترليون ريال حتى عام 2030، وسيكون لدينا دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال"

وتابع أن "نيوم" ستضيف تريلون ريال لحجم سوق الأسهم السعودية، ولدينا أهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم في العالم، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

وأوضح أن صندوق الاستثمارات سيستثمر 600 مليار دولار في نيوم، وإجمالي الاستثمار في المرحلة الأولى من المدينة سيكون 1.2 ترليون ريال، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لـ"نيوم" بدأت وستنجز بحلول 2030 وسيكون عدد السكان حينها 1.5 مليون نسمة و9 ملايين نسمة بحلول 2045