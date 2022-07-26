روسيا تعلن أنها ستنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024

يوري بوريسوف، إن "بلاده ستتخلى عن المحطة الفضائية الدولية بعد 2024، على أن يتم إنشاء محطة مدارية وطنية روسية"

أكدت روسيا اليوم الثلاثاء، أنها ستنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد العام 2024.

وقال الرئيس الجديد لـوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن "بلاده ستتخلى عن المحطة الفضائية الدولية بعد 2024، على أن يتم إنشاء محطة مدارية وطنية روسية"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وتابع يوري بوريسوف، "أن روسيا تعمل في إطار التعاون الدولي في محطة الفضاء الدولية، وسوف تفي، بطبيعة الحال، بجميع التزاماتها تجاه الشركاء"، مشددا على أن قرار مغادرة محطة الفضاء الدولية في الفترة المحددة "قد تم اتخاذه بالفعل".

وكان استكشاف الفضاء حتى الآن من بين عدد ضئيل للغاية من المجالات التي بقي التعاون بشأنها بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها بمنأى عن التوتر المرتبط بأوكرانيا وغيرها. لكن بوريسوف لفت إلى أن قطاع الفضاء "في وضع صعب".

وأشار إلى أنه سيسعى "لرفع السقف وقبل كل شيء، توفير الخدمات الفضائية اللازمة للاقتصاد الروسي"، مشيرا إلى الملاحة والاتصال ونقل البيانات وغير ذلك.

كما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أصدر في وقت سابق مرسوما بإعفاء دميتري روغوزين من منصب المدير العام لوكالة "روسكوسموس"، وعين بدلا منه نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف.