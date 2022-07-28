إسرائيل: تطبيق للهاتف يعلّم الأطفال أساسيات البرمجة

سيكون التطبيق متاحًا على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وسيتضمن شخصيات Nickelodeon المعروفة جيدًا للأطفال

لأول مرة في إسرائيل، سيتم هذا الأسبوع، إطلاق تطبيق هاتف تربوي تعليمي يعلم أساسيات برمجة الكمبيوتر للأطفال. والمقصود هو تطبيق Nick Academy عبارة عن منصة رقمية تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تستهدف الأطفال في سن 16 عامًا، حيث يتم التعلم من خلال الألعاب التي تركز على العلوم والتكنولوجيا وبرمجة الكمبيوتر والرياضيات.

سيكون التطبيق متاحًا على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وسيتضمن شخصيات Nickelodeon المعروفة جيدًا للأطفال في تلك الفئة العمرية وسيتم تكييفها باللغات العبرية والعربية والروسية والإنجليزية.

تم تطوير Nick Academy بالتعاون مع معهد Davidson لتعليم العلوم ومعهد Adler و Code Monkey ومركز تكنولوجيا التعليم ومؤسسة Ramon.

كما يتيح التطبيق للوالدين بتلقي تحديثات منتظمة حول تقدم أطفالهم وتطورهم، مع تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي.

إلى جانب إطلاق التطبيق، بالإمكان الانضمام إلى "المخيم الصيفي الافتراضي" وهو عبارة عن ورشة عمل خاصة حيث يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا تعلم كيفية برمجة التطبيقات وتصميم مواقع الويب وإنشاء ألعاب الفيديو.

يقدر السوق العالمي للتطبيقات التعليمية بـ 80 مليار دولار.

في إسرائيل ، أكثر من 250.000 طفل في سن المدرسة الابتدائية قد خاضوا بالفعل دورات برمجة خلال العام الدراسي السابق، وأعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا أنها ستدمج البرمجة في الدراسات بدءًا من العام الدراسي المقبل.