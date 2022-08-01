باحثون يطورون لاصقة جلدية صغيرة تقوم بتصوير الأعضاء الداخلية للمرضى

أكد الباحثون أن "حجم الجهاز الطبي هو 2 × 3 سم، ويمكنه تشخيص ومراقبة الأمراض، مثل أمراض القلب"

طور باحثون من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" لاصقة موجات فوق صوتية بحجم طابع بريدي، توضع على الجلد مباشرة ويمكنها إنتاج صور حية عالية الدقة للأوعية الدموية الرئيسة والأعضاء الغائرة.

وأكد الباحثون أن "حجم الجهاز الطبي هو 2 × 3 سم، ويمكنه تشخيص ومراقبة الأمراض، مثل أمراض القلب، والمضاعفات المرتبطة بالحمل، وأنواع عديدة من السرطانات"، الأمر الذي سيساعد على تصوير ومراقبة الأعضاء الغائرة والأجنة بسهولة ويسر في المستقبل، حسب موقع الحرة.

وقالت الدراسة: "يوفر جهاز BAUS نحو 48 ساعة من التصوير المستمر للأعضاء الداخلية المتنوعة، بما في ذلك الأوعية الدموية والعضلات والقلب والجهاز الهضمي والحجاب الحاجز والرئة".

وقد اختبر الباحثون اللاصقة على متطوعين أصحاء ارتدوها على أجزاء مختلفة من الجسم مثل العنق والصدر والبطن والذراعين. وظلت اللاصقة متشبثة بالجلد طيلة 48 ساعة وأنتجت صورا واضحة للتراكيب الداخلية التي تم فحصها. وقد كان المتطوعون يقومون بالعديد من الأنشطة كالجلوس والوقوف والركض وركوب الدراجات ورفع الأثقال خلال تلك الفترة.

وتمت تجربة الملصق على متطوعين، تم الحصول منهم على صور عالية الدقة للأوعية الدموية الرئيسية والأعضاء الأعمق، مثل القلب والرئتين والمعدة، وفق بيان للمعهد.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، أستاذ الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والبيئية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، شون شاو: "نعتقد أننا أطلقنا حقبة جديدة من التصوير القابل للارتداء"، مضيفا "تخيل أنه يمكن أن يكون لدينا صندوق من الملصقات، كل منها مصمم لتصوير موقع مختلف من الجسم.. نعتقد أن هذا يمثل طفرة في الأجهزة القابلة للارتداء والتصوير الطبي".

ويعمل الفريق حاليا على تطوير الجهاز حتى يمكنه العمل لاسلكيا. حينئذ سيستطيع المرضى ارتداء لاصقات الموجات فوق الصوتية وأخذها إلى المنزل، وكذلك سيسهل عليهم الحصول عليها من الطبيب أو الصيدلية. الأمر الذي سيساعد على مراقبة الأعضاء الداخلية المختلفة وكذلك مراقبة تطور الأورام ونمو الأجنة في الأرحام.