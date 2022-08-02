تقرير: "تويتر" استقبل عددا قياسيا من الطلبات الحكومية لتسليم معلومات عن المستخدمين

أكبر شريحة من الطلبات تستهدف صناعة الأخبار من الهند 114 طلب، يليها تركيا (78 طلب)وروسيا (55 طلب).

أشار موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في أحدث تقرير "شفافية" للمنصة إلى ارتفاع عدد الطلبات من الحكومات للحصول على معلومات عن المستخدمين خلال الفترة المشمولة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2021 مع 47،572 طلبا قانونيًا على 198،931 حسابا.

وأفاد التقرير أن أكبر شريحة من الطلبات التي تستهدف صناعة الأخبار من الهند 114 طلب، يليها تركيا (78 طلب) وروسيا (55 طلب). نجحت الحكومات في حجب 17 تغريدة.

وقال تويتر أنه لا يزال يرفض أو يقيد الوصول إلى المعلومات قدر الإمكان. وتم رفض 31 في المئة من طلبات الحكومة الأمريكية. وتم رفض 60 في المئة من الطلبات على مستوى العالم. كما عارض تويتر أيضًا 29 محاولة مدنية لتحديد هوية مستخدمين مجهولين في الولايات المتحدة.

وكانت الطلبات قد ارتفعت للحصول على البيانات بدءًا من أوائل عام 2020 ويشير تقرير الشفافية الأخير هذا إلى أنها مستمرة في الارتفاع.

واستحوذت أمريكا على 20 في المئةمن جميع طلبات معلومات الحساب في جميع أنحاء العالم. وغطت تلك الطلبات 39 في المئةمن جميع الحسابات المحددة. لا تزال روسيا ثاني أكبر دولة مع نسبة طلبات تصل إلى 18في المئة.

وفي السياق لا تزال الحكومات تسعى للسيطرة على السوشيال ميديا. وكان تويتر قد تم منعه في روسيا بعد الغزو على أوكرانيا. كما تُقاضي الشركة الأمريكية الحكومة الهندية لمقاومة أمر بحظر حسابات لبعض المستخدمين.