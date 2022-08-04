القمر الصناعي الإيراني "خيام" إلى الفضاء الأسبوع المقبل باستخدام صاروخ سويوز الروسي

سويوز الروسي سيضع قمرا صناعيًا إيرانيًا باسم "خيام" في مدار الكرة الارضية وهو قمر صناعي للاستشعار عن بعد

أعلنت منظمة الفضاء الروسية أن صاروخ سويوز الروسي سيضع قمرًا صناعيًا إيرانيًا باسم "خيام" في مدار الكرة الارضية وهو قمر صناعي للاستشعار عن بعد. وبالتزامن أعلنت منظمة الفضاء الايرانية عن التخطيط لإطلاق القمر الصناعي الايراني "خيام" بالتعاون مع روسيا، من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان الأسبوع المقبل بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "سويوز".

ونشر موقع ارنا بيانا لمنظمة الفضاء الإيرانية الأربعاء مفاده أن "القمر الصناعي "خيام"، المملوك لمنظمة الفضاء الإيرانية، سيكون بنية تحتية مناسبة لإضفاء الذكاء على قطاعات مختلفة من البلاد، بأجهزة استشعار دقيقة في أطياف مختلفة. تحسين الإنتاجية في مجال الزراعة، المراقبة الدقيقة لموارد المياه في البلاد، إدارة المخاطر الطبيعية، مراقبة التغيرات في استخدام الأراضي، الإنشاءات غير القانونية وتخريب الغابات، مراقبة المخاطر البيئية، مراقبة المناجم واكتشافات المعادن، مراقبة حدود البلاد والعديد من التطبيقات الأخرى، ستكون ضمن تطبيقات البيانات الواردة من القمر الصناعي "خيام".

وتابع البيان أن "منظمة الفضاء الإيرانية، تعمل على تلبية احتياجات البلاد الحالية في مجال توفير بيانات الأقمار الصناعية من خلال التعاون العلمي والتكنولوجي المتقدم مع الدول الرائدة في العالم، للإسراع في توطين تكنولوجيا الفضاء في البلاد من خلال نقل المعرفة والخبرة".