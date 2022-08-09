إسرائيل: مجموعة قراصنة من بنغلاديش أسقطت الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الزراعة

أعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها تسمية "طاقم بنغلادش السري" صباح اليوم عن قيامها بإغلاق موقع معهد فولكاني

أعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها تسمية "طاقم بنغلادش السري" صباح اليوم عن قيامها بإغلاق موقع معهد فولكاني التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية. وأفيد أنه اعتبارًا من هذه اللحظة، فإن الموقع غير متاح بالفعل للتصفح.

يذكر أن هذه المجموعة المؤيدة للفلسطينيين وفق تعبيرها، نجحت الأسبوع الماضي، بإغلاق مواقع موانئ إيلات وأشدود الأسبوع الماضي وكذلك موقع كلية الشرطة الوطنية، وفق النشر في واينت.

يشار إلى أنه هذا الهجوم على غرار الهجمات السابقة، ينحصر على إغلاق الموقع بوجه المتصفحين دون اختراق قواعد البيانات.

وقبل شهر، أعلنت جماعة الطاهرة، وهي مجموعة قرصنة موالية لإيران، أنها اخترقت وأسقطت موقع بلدية تل أبيب. الموقع تعطل لعدة ساعات لكن تم العمل على تشغيله من جديد. وقالت بلدية تل أبيب إنه تم التعامل مع الحادث "على وجه السرعة".