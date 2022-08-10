علماء إسرائيليون يكتشفون بكتيريا تساعد في الكشف عن اضطراب ما بعد الصدمة لدى الجنود

كشف باحثون من جامعتي تل أبيب وحيفا يوم الأربعاء عن دراسة جديدة من شأنها أن تساعد في تشخيص الجنود الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

قام العلماء بتحليل الظروف النفسية والاجتماعية والطبية لما يقرب من 200 جندي من المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب لبنان الأولى عام 1982. واكتشفت الدراسة أن وجود بكتيريا معينة في لعابهم قد يشير إلى اضطراب ما بعد الصدمة، وفقًا لبيان أصدرته جامعة تل أبيب.

وأوضحت البروفيسورة إيلانا جوزيس التي قادت الدراسة أنه "على حد علمنا، هذه هي أول مرة على الإطلاق يتم فيها رصد أثر جرثومي في اللعاب بين الجنود المحاربين المصابين باضطراب ما بعد الصدمة. وأضافت "لقد فوجئنا باكتشاف أن حوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة لم يتم تشخيصهم مطلقًا على أنهم مصابون فعلا بالصدمة، لذلك لم يتلقوا أي اعتراف من وزارة الأمن أو السلطات الرسمية بخصوص وضعهم".

اختبر العلماء الجوانب النفسية المختلفة للجنود المحاربين، بما في ذلك النوم، واضطرابات الشهية ، والشعور بالذنب ، والأفكار الانتحارية ، والدعم الاجتماعي والزوجي، والعدائية، والرضا عن الحياة، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل التركيبة السكانية، وعلم النفس المرضي، والرفاهية، والصحة، والتعليم.

وأشارت البروفيسورة جوزيس إلى أن تشخيص ما بعد الصدمة حتى الآن كان يعتمد فقط على المعايير النفسية والطبنفسية.

"بفضل هذه الدراسة، قد يكون من الممكن، في المستقبل، استخدام الخصائص الجزيئية والبيولوجية الموضوعية للتمييز بين المصابين بـ PSTD ، مع مراعاة التأثيرات البيئية. ونأمل أن يساعد هذا الاكتشاف الجديد والتوقيعات الجرثومية الموضحة في هذه الدراسة على تسهيل التشخيص للجنود المخضرمين بعد الصدمة حتى يتمكنوا من تلقي العلاج المناسب ".

ويعلق الباحثون الآمال على أن تؤدي هذه النتائج إلى اختراق يساعد في تطوير الأدوية ذات الصلة بالميكروبات لعلاج أعراض اضطراب ما بعد الصدمة.