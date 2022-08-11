ابتكار إسرائيلي جديد في مجال التكنولوجيا الزراعية يساعد على تلبية الطلب الكبير على الأفوكادو في العالم

يعتبر الأفوكادو "الذهب الأخضر" الجديد، الذي حقق نجاحًا اقتصاديًا كبيرًا للغاية

سيساعد ابتكار إسرائيلي جديد في مجال التكنولوجيا الزراعية على تلبية الطلب الكبير على الأفوكادو في العالم، طوّر معهد أبحاث "ميغيل" تقنية رائدة ستمكن من الإنتاج السريع لشتلات الأفوكادو في مزارع الأنسجة المعقمة، والتي تهدف أساسًا إلى التصدير التي ستنفذها شركة BESTREE ، والتي تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض.

يعتبر الأفوكادو "الذهب الأخضر" الجديد، الذي حقق نجاحًا اقتصاديًا كبيرًا للغاية ويتم زراعة حوالي 15 مليون شتلة أفوكادو جديدة في جميع أنحاء العالم كل عام، والطلب المحتمل على التطوير الجديد مرتفع.

في عام 2018، بلغت قيمة سوق الأفوكادو العالمي حوالي 13 مليار دولار ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن يرتفع إلى 21.6 مليار دولار. ويزرع في إسرائيل نحو 140 ألف دونم من بساتين الأفوكادو التي تزود في المتوسط ​​بنحو 120 ألف طن من الأفوكادو سنويا للتصدير وللسوق المحلي، بمعدل زراعة 10 آلاف دونم سنويا.