كأس العالم قطر 2022: مقر مراقبة "فريد" للتعامل مع الحوادث في الملاعب

من تسرّب للمياه في المراحيض إلى مشكلة أمنية، ستتم من مركز القيادة والتحكّم في أسباير إدارة جميع الحوادث

أمام جدار من الشاشات على غرار تلك الموجودة في قاعدة الصواريخ التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، يتحكّم الفنيون بالبوابات والتواصل مع المتفرجين وبـ15 ألف كاميرا في الملاعب الثمانية المضيفة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في الفترة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر.

من تسرّب للمياه في المراحيض إلى مشكلة أمنية، ستتم من مركز القيادة والتحكّم في أسباير إدارة جميع الحوادث التي يحتمل وقوعها في الملاعب، في مكان واحد.

في الدوحة، ستتم متابعة المشجعين في الشارع بكاميرات مراقبة منتشرة في كل مكان، ومجهزة بتقنية التعرف على الوجه، حيث طوَّر خبراء من جامعة قطر أنظمة مراقبة بطائرات مسيَّرة، يقولون إنها ستقدم أدق التقديرات لعدد الأشخاص في الشوارع.

في حالة وقوع حادث، يمكن للرجال الذين يقفون خلف هذه الشاشات "السيطرة على الأمور، ووضع الملاعب الأخرى في مستويات مختلفة من التأهب واتخاذ الإجراءات الاحترازية في آن واحد".

مع توقع ما بين 1.2 و1.4 مليون متفرج على مدار أربعة أسابيع، ووصول أقل تقييدًا من الوقت العادي إلى المشروبات الكحولية - على الرغم من عدم تحديد القواعد حتى الآن بشأن هذا الموضوع - وما يصل إلى أربع مباريات يوميًا خلال دور المجموعات، سيلعب هذا المركز، الموجود بمجمع استاد خليفة في الدوحة، دوراً رئيساً.