علماء إسرائيليون يكتشفون دور الاختبارات الموسيقية في الكشف عن التدهور العقلي في سن الشيخوخة

تتيح طريقتنا المراقبة الروتينية والكشف المبكر عن التدهور المعرفي من أجل توفير العلاج ومنع التدهور السريع

طور باحثون إسرائيليون في جامعة تل أبيب طريقة تمكن من قياس نشاط الدماغ في سن الشيخوخة من خلال اختبارات موسيقية وأداة محمولة.

يُطلب من المستجيبين أداء الألحان على آلات موسيقية مختلفة، والعزف على مستويات متفاوتة من الصعوبة، بينما يتم تسجيل قياسات النشاط الكهربائي في الدماغ لمدة 15 دقيقة.

يتضمن الاختبار أيضًا عدة دقائق من "التأمل الموجه موسيقيًا المصمم لإيصال الدماغ إلى حالة الراحة" ، حيث يشير إلى الأداء الدماغي في المواقف المختلفة. يمكن إجراء العملية من قبل أي عامل عيادة دون تدريب خاص.

. "تتيح طريقتنا المراقبة الروتينية والكشف المبكر عن التدهور المعرفي من أجل توفير العلاج ومنع التدهور السريع والشديد يتم قبول الاختبارات الوقائية من هذا النوع بشكل عام لمجموعة متنوعة من المشاكل الفسيولوجية مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو سرطان الثدي؛ ومع ذلك، لم يتم تطوير أي طريقة حتى الآن لتمكين المراقبة الروتينية التي يسهل الوصول إليها للدماغ فيما يتعلق بالقضايا المعرفية "، كما قال الباحثون، مضيفين أن مثل هذه الاختبارات لها أهمية خاصة في ضوء النمو المتزايد للسكان المسنين.

قاد الدراسة في جامعة تل أبيب طالبة الدكتوراه نيتاع ميمون من كلية العلوم النفسية ومدرسة بوخمان ميهتا للموسيقى، وليئور مولخو من Neurosteer Ltd، برئاسة البروفيسور ناثان إنتراتور من مدرسة Blavatnik لعلوم الكمبيوتر ومدرسة Sagol لعلم الأعصاب.

وشمل ذلك اختبار 50 شخصًا مسنًا تم نقلهم إلى المستشفى في مركز دوروت نتانيا الطبي للشيخوخة ، والذين حصلوا على درجات 18-30 في الاختبار العقلي المصغر، مما يشير إلى مستويات مختلفة من الأداء الإدراكي. قام المشاركون بأداء المهام الموسيقية الإدراكية، والتي تدار أوتوماتيكياً.