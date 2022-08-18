باحثون إسرائيليون يطورون خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد جينات السرطان

روزنبرغ إلى أن "النموذج الذي أنشأناه يتمتع بدقة عالية تصل إلى 96.5 في المئة، مما يسمح بتطبيقه السريري".

طور باحثون إسرائيليون في مستشفى هداسا في القدسن لأول مرة خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي خاصة بالجينات، والتي تهدف إلى التنبؤ بتأثير كل طفرة في الجين المتورط في حوالي 50 في المئة من الأورام السرطانية. لذلك يعتبر هذا الاكتشاف اختراقًا مهمًا في أبحاث السرطان.

ويمكن أن يكون هذا الاكتشاف بمثابة منصة لتطوير علاج شخصي لحاملات مثل هذه الطفرات ومكافحة السرطان الذي يعانون منه بنجاح. حيث تم نشر التطور الأولي في المجلة المرموقة موجزات المعلوماتية الحيوية ولها أصداء في جميع أنحاء العالم.

ومن جهته قال الدكتور شاي روزنبرغ: "الخلايا في جسم الإنسان التي حدثت فيها تغيرات جينية معينة معرضة جدًا لأن تصبح خلايا سرطانية. يحمل كل منا جينًا يسمى جين TP53 ، وتتمثل وظيفته في حماية الخلايا الطبيعية في الجسم عن طريق تصحيح التغيرات الجينية عند حدوث تغييرات كثيرة جدًا يتسبب الجين في ’انتحار’ مخطط للخلية، وبالتالي منع الخلية من أن تصبح سرطانية. يؤدي التغيير الجيني في جين TP53 إلى إتلاف آلية دفاع الجسم ويسبب السرطان، وتظهر هذه الآلية في 50 في المئة من الأورام ؛ وتعتبر الجين الأكثر أهمية في بيولوجيا السرطان"

وأشار شاي إلى أنه"يمكننا القول بالفعل أن حاملي طفرة جين TP53 لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالسرطان في سن مبكرة ،" وتابع"في جين TP53، هناك احتمال وجود 2314 طفرة نقطية مختلفة ، بعضها يؤدي إلى اختلال وظيفة الجين والسرطان. في جميع أنحاء العالم ، هناك معلومات عن المستوى الإكلينيكي لأقل من 10في المئة من الطفرات المحتملة للجين، وبالتالي فإن حاملي هذه الطفرات في حالة عدم يقين كبيرة ".

ويخلص الدكتور روزنبرغ إلى أن "النموذج الذي أنشأناه يتمتع بدقة عالية تصل إلى 96.5 في المئة، مما يسمح بتطبيقه السريري".

بعد الاكتشاف، استخدم الباحثون أساليب التعلم الآلي لتدريب خوارزمية ذكاء اصطناعي "تتعلم" من هذه الطفرات وتخلق نموذجًا تنبئيًا مطبقًا على 2314 طفرة محتملة. يصنف هذا النموذج الطفرات على أنها مسرطنة أو محايدة.