أول امرأة من الهنود الحمر تطير إلى الفضاء هذا الخريف على متن مهمة "سبيس إكس كرو-5"

مان:"أعتقد أنه من المهم أن نوصل هذا إلى مجتمعنا، حتى يتمكن الأطفال من السكان الأصليين أن الحواجز بدأت تنهار"

ذكرت صحيفة "إندين كانتري توداي"أن الأمريكية، نيكول أونابو مان، ستصبح أول امرأة من الهنود الحمر من قبائل راوند فالي الأصلية في شمال كاليفورنيا تطير إلى محطة الفضاء الدولية في موعد أقصاه سبتمبر/ايلول الوشيك، على متن مهمة "سبيس إكس كرو-5".

وقالت نيكول مان للصحيفة "إنه أمر مثير للغاية"، في إشارة إلى كونها أول امرأة من السكان الأصليين ستكون في الفضاء.وأضافت "أعتقد أنه من المهم أن نوصل هذا إلى مجتمعنا، حتى يتمكن الأطفال الآخرون من السكان الأصليين، أن يدركوا أن بعض الحواجز التي كانت موجودة بدأت بالفعل في الانهيار".

وبصفتها قائدة البعثة على متن المركبة الفضائية "سبيس أكس" دراغون، تقود مان جميع مراحل الرحلة من الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا إلى العودة إلى الغلاف الجوي للأرض. وستعمل نيكول كذلك كمهندسة طيران لـ "إكسبيديشن 68" في المحطة الفضائية.

وتتطلع نيكول مان خلال رحلتها إلى الفضاء لإنجاز مشاريع علمية عدة، خاصة المهمة المتعلقة بمنشأة التصنيع الحيوي، وهي طباعة الخلايا البشرية بتقنية ثلاثية الأبعاد. وتضيف أن قوة الجاذبية تجعل طباعة الخلايا ونموها على الأرض صعبة، لكن في الفضاء تنتج "بنية أكثر سلامة للخلية".

وسيعيش الطاقم على متن السفينة لمدة ستة أشهر لإكمال مهمتهم المتمثلة في إجراء ما يقرب من 250 تجربة علمية في المحطة الفضائية التي تعد "مختبرا عائما"، حسبما قالت مان، وهي عقيد في سلاح مشاة البحرية الأمريكية.