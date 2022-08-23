وكالة الفضاء الإسرائيلية:سيتم استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في مهمة "أرتميس1 " التابعة لناسا

سيتم استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية على متن أول اختبار متكامل لمركبة ناسا الفضائية أوريون تسمى مهمة أرتميس 1

قالت وكالة الفضاء الإسرائيلية: "يشرفنا أن نكون إحدى الدول القليلة التي تمكنت من إدخال التكنولوجيا الأصلية لأرتميس 1. حقيقة أن العلم الإسرائيلي يرفرف في الفضاء يبعث على الفخر لنا"وسيتم استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية على متن أول اختبار متكامل لمركبة ناسا الفضائية أوريون ، والتي تسمى مهمة أرتميس 1 .

وستستغرق الرحلة في الفضاء ستة أسابيع برحلة تقارب 40.000 ميل أو 64373.76 كم إلى القمر. ستكون هذه أول مهمة ناسا إلى القمر منذ 50 عامًا.

الآلاف من المراقبين سيختبرون مستوى حماية زوهار "الدمية" خلال التجربة. إذا نجحت هذه التجربة ، يمكن أن ترسي الأساس لوجود بشري طويل الأمد في الفضاء. يمكن استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية بدورها في مهمات فضائية مستقبلية إلى القمر والمريخ.

في وقت سابق من أبريل/نيسان المنصرم، أصبح المستثمر الإسرائيلي والطيار المقاتل السابق إيتان ستيبي ثاني إسرائيلي في الفضاء من خلال المشاركة في أول مهمة خاصة بالكامل تم إطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية.

كان أول إسرائيلي في الفضاء هو إيلان رامون، الذي لقى حتفه مع ستة من أفراد طاقم ناسا في كارثة مكوك الفضاء كولومبيا عام 2003.