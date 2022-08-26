"شركة "مودرنا" تقاضي"فايزر وبيوتيك" لانتهاكهما براءات اختراع لقاح كورونا

تتهم مودرنا شركتي "فايزر" و"بيو إن تيك" بـ"نسخ نهج مودرنا لتشفير البروتين الشائك، الذي يغطي سطح الفيروس

أعلنت شركة "مودرنا"، الجمعة، أنها ستقاضي ضد شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيو إن تيك" في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة ماساتشوستس، ومحكمة دوسلدورف الإقليمية في ألمانيا لانتهاكهما براءات اختراع لقاح كورونا الذي طورته الشركتان التي تغطي تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) التأسيسية للشركة.

وتتهم مودرنا شركتي "فايزر" و"بيو إن تيك" بـ"نسخ نهج مودرنا لتشفير البروتين الشائك، الذي يغطي سطح الفيروس، كامل الطول في تركيبة جسيمات نانوية دهنية لفيروس كورونا".

وقد طور علماء "مودرنا" هذا النهج عندما ابتكروا لقاحًا لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) قبل سنوات من ظهور "كوفيد-19" لأول مرة، وفقًا للبيان.

وكانت هذه التقنية الرائدة حاسمة في تطوير لقاحات كورونا ضمنًا لقاحَي "مودرنا" و"سبايك فاكس" من إنتاج شركة "مودرنا".

وقامت شركتا "فايزر" و"بيو إن تيك" بنسخ هذه التقنية، من دون الحصول على إذن شركة "مودرنا"، لتطوير لقاح "Comirnaty"، وفقًا لبيان أصدرته "مودرنا" على موقعها الإلكتروني، الجمعة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسل، في البيان: "إننا نرفع هذه الدعاوى القضائية لحماية منصة تقنية mRNA التي ابتكرناها، واستثمرنا مليارات الدولارات لإنشائها، وحصلنا على براءة اختراع خلال العقد الذي سبق وباء كورونا" وتابع: "هذه المنصة التأسيسية، التي بدأنا ببنائها عام 2010، بموازاة عملنا الحاصل على براءة اختراع بشأن فيروسات كورونا خلال عامي 2015 و 2016، مكّنتنا من إنتاج لقاح آمن وفعّال للغاية ضد "كوفيد-19" في وقتٍ قياسي بعد انتشار الجائحة".

وأضاف: "بينما نعمل على مكافحة التحديات الصحية للمضي قدمًا، تستخدم شركة ‘مودرنا‘ منصة تكنولوجيا mRNA الخاصة بنا لتطوير الأدوية التي يمكنها علاج الأمراض المعدية والوقاية منها مثل الأنفلونزا، وفيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى أمراض المناعة الذاتية، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، وأشكال السرطان النادرة".

وجاء في البيان أنه تماشيًا مع التزامها بالوصول العالمي العادل، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تعهدت شركة "مودرنا" بعدم إنفاذ براءات الاختراع المتعلقة بـ"كوفيد-19" أثناء استمرار الجائحة.

وفي مارس/ آذار 2022، عندما دخلت المعركة الجماعية ضد "كوفيد-19" مرحلة جديدة، ولم يعد توفير اللقاح عائقاً أمام إمكانية الوصول إليه في أجزاء كثيرة من العالم، قامت "مودرنا" بتحديث تعهّدها، وفقا للبيان.

وأوضحت "مودرنا" أنه رغم أنها لن تفرض أبدًا براءات اختراعها على أي لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" المستخدم في 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، لصالح آلية التزام السوق المسبق لكوفاكس COVAX AMC، التي أطلقها التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، توقعت الشركة أن تحترم شركات مثل "فايزر" و"بيو إن تيك" حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وتنظر في الحصول على ترخيص معقول تجاريًا عند طلب الترخيص لأسواق أخرى.