قال "فيسبوك" إنه يتقدم بمسودة "اتفاق من حيث المبدأ"، طالبا تعليق إجراءات القضية مدة 60 يوما لإنهائها

توصّل "فيسبوك" إلى اتفاق أولي في الدعوى القضائية الجماعية ضده والمستمرة منذ وقت طويل لاتاحته سابقا لأطراف ثالثة، بينها شركة "كامبريدج أناليتيكا"، الوصول إلى بيانات مستخدميه الخاصة واستغلالها.

ووفقا لوثيقة تسلمتها محكمة في سان فرانسيسكو الجمعة، قال "فيسبوك" إنه يتقدم بمسودة "اتفاق من حيث المبدأ"، طالبا تعليق إجراءات القضية مدة 60 يوما لإنهائها"، دون الإشارة إلى شروط الاتفاق أو حجم التعويضات في الدعوى الجماعية ضده.

وتأتي هذه التسوية في الوقت الذي كان من المقرر أن يدلي فيه رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ ورئيسة العمليات السابقة في الشركة شيريل ساندبيرغ بشهادتيهما أمام المحكمة في هذه القضية في أيلول/سبتمبر.

وتم رفع هذه الدعوى عام 2018 بعد أن اتهم مستخدمو فيسبوك الموقع بانتهاك قواعد الخصوصية من خلال مشاركة بياناتهم مع أطراف ثالثة، بينها "كامبريدج أناليتيكا" التي ارتبطت بحملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016.

وقامت "كامبريدج أناليتيكا" التي أغلقت منذ ذلك الحين بجمع البيانات الشخصية ل87 مليون مستخدم على فيسبوك واستغلالها دون موافقتهم. ويُزعم أن هذه البيانات استخدمت لتطوير برمجيات لتوجيه الناخبين الأميركيين للتصويت لصالح ترامب.

وعام 2019 غرّمت السلطات الفدرالية الأميركية فيسبوك خمسة مليارات دولار لتضليل مستخدميه، كما فرضت رقابة مستقلة على إدارة بياناته.

ومنذ الكشف عن فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" ألغى فيسبوك امكانية الوصول إلى بياناته من آلاف التطبيقات المشتبه في إساءة استخدامها للخصوصية، كما قيّد حجم المعلومات المتاحة أمام المطورين بشكل عام وسهّل على المستخدمين وضع قيود على مشاركة بياناتهم الشخصية.