بعد أن تم تأجيله لهذا الأسبوع: ناسا تلغي إطلاق مركبة الفضاء أرتميس المخطط لها اليوم

هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي تم تأجيل الإطلاق

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنه بسبب تسرب في نظام نقل الوقود، فقد ألغت إطلاق المركبة الفضائية Artemis 1 إلى القمر، والتي كان من المقرر أن تصل مساء اليوم السبت، وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي تم تأجيل الإطلاق، بعد اكتشاف عطل في أحد محركات الإطلاق يوم الإثنين الماضي.

ووفقًا للخطة، من المفترض أن تصل المركبة الفضائية أوريون، الموضوعة فوق منصة الإطلاق، إلى القمر، وتدور حوله، ثم تهبط بعد بضعة أسابيع على الأرض. هذه هي المرحلة الأولى من البرنامج، حيث ان الهدف الرئيسي هو هبوط البشر على القمر في عام 2025، لأول مرة منذ نهاية عام 1972.

وكان من المقرر أن يطلق الصاروخ من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، مع احتمال تأخير يصل إلى ساعتين إذا استلزم الأمر. وقالت محللة التوقعات الجوية ميلودي لوفين في مؤتمر صحفي: "يبدو الطقس جيدا" ولا يتوقع أن يكون "عائقا" أمام عملية الإطلاق وعلى رغم من ذلك تم الغاء اطلاق الصاروخ.