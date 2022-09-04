قراصنة ايرانيون ينشرون صورا ووثائق لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي

يأتي هذا قبل سفرة مقررة لرئيس جهاز المخابرات الى الولايات المتحدة الاثنين لمناقشة الملف النووي الايراني

قبل رحلة رئيس جهاز الموساد ددي برنياع الى الولايات المتحدة لاجراء سلسلة من الاجتماعات حول النووي الايراني، نشر قراصنة ايرانيون صورا ووثائق منسوبة الى برنياع، وبحسب "واينت" اجريت والتقطت قبل تعيينه في منصب رئيس جهاز المخابرات.

ونشرت مجموعة القراصنة صباح اليوم صورة سلفي له التقطت على ما يبدو عام 2016، خلال بطولة الجودو الأوروبية للشباب، والتي أجريت في تل أبيب وسط اسرائيل. الى جانب صورة السلفي، كتب مجموعة القراصنة في قناتهم بتلغرام وهو يلمحون إلى نشر مواد إضافية "ددي، هل أنت جاهز للنصيحة التالية؟".

ونشرت المجموعة مساء اليوم في قناتها في تلغرام نتائج فحص طبي أجراه برنياع عام 2018، وتظهر بالفحوصات مراجعة طبية مفصلة، الى جانب اختبار للقلب خلال بذل مجهود، مع فحص سمع وفحص بصر. وفي ملف إضافي نشره القراصنة تظهر نتائج فحوصات دم على ما يبدو أجراها برنياع.

ومن المرتقب ان يسافر برنياع غدا الاثنين الى الولايات المتحدة لاجراء عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين تتعلق بالملف النووي الايراني.

وفي الأسبوع الماضي نشر قراصنة صورا خلال علاج أسنان اجراه بارنياع وكتبوا مع الصورة "ددي يوجد لدينا بخصوصك عدد من النصائح للحفاظ على نمط حياة صحي"، كما كتبوا ايضا مع الصور :"النصيحة الأولى-نظف أسنانك بصورة ثابتة مرتين في اليوم".