كيف تجعل هاتفك الذكي يصور أي شخص يحاول "التجسس" أو الدخول إليه دون علمك؟

لمعرفة من حاول فتح هاتفك، ستجد تنبيه من التطبيق فور فتح القفل بالطريقة الصحيحة بأن هناك ممن حاول فتحه

قد يتعرض هاتفك الذكي لمواقف يحاول فيها الدخلاء فتح قفل الهاتف والتجسس على المحتوى ومعلوماتك الشخصية من استخدامات وسجل محادثات وغيرهما، محاولًا توقع كلمة المرور أو نمط الحماية، سيتم إلتقاط صورا له دون أن يشعر من خلال الكاميرا الأمامية.

ولمعرفة من حاول فتح الجوال الخاص بك، ستجد تنبيه من التطبيق فور فتح القفل بالطريقة الصحيحة بأن هناك من حاول فتحه.ولمشاهدة الصور التي تم التقاطها، قم بفتح التطبيق والدخول إلى تبويب سجل الصور، وستجد الشخص الذي حاول فتح الموبايل دون علمك.

يُنصح دائمًا باستخدام كلمة مرور أو رمز PIN أو النقش وغيرها من وسائل غلق شاشة الهاتف، لمنع الغرباء من فتح الجوال والتجسس على المعلومات الشخصية، ولكن في كثير من الأحيان يحاول أشخاص توقع كلمة المرور وفتح الهاتف ولكن في كثير من الأحيان يتطلب الأمر عدة محاولات.

حساب "تكنولوجيا نيوز" على تيك توك، الذي يحتوي على عشرات الحيل والحلول التقنية المفيدة ويمكن متابعته على هذا الرابط، يقدم شرحا بالفيديو لطريقة بسيطة تجعل هاتفك يصوّر أي شخص يحاول فتحه والتجسس عليك من خلال تطبيق مجاني لأجهزة أندرويد. شاهد الشرح بالفيديو.

للحصول على الخدمة، تحتاج أولًا لتنزيل تطبيق من متجر غوغل بلاي يدعى العين الثالثة أو Third Eye وهو تطبيق مجاني يمكن تثبيته بسهولة. وبعد الانتهاء من التحميل، قم بفتح التطبيق واتباع تعليمات التثبيت بالكامل وخطوات شرح كيفية عمل التطبيق.

ويطلب التطبيق إذن الظهور في الأعلى للعمل باستمرار حتى في وضع غلق الشاشة، وذلك من خلال الإعدادات الخاصة بالنظام – يتم توجيهك إليها آليًا من داخل التطبيق – وبعد العودة إلى “العين الثالثة” تأكد من تفعيل خيار كشف الدخلاء.