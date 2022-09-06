"بيروت ما بعد الانفجار" في العرض الأوّل لفيلم وثائقي في عالم الميتافيرس بدبي

يسلّط العمل الضوء على الجهود التي تبذلها بيروت للنهوض من تحت الرماد، من خلال تقديم سردي مؤثر عن قصص التحدّي

قدّمت شركة MContent المتخصصة في تقنية Web3 السينمائية والتي أطلقت المنصّة اللامركزيّة الأولى في العالم لبثّ المحتوى Watch2Earn، في الأول من أيلول /سبتمبر العرض الأول لفيلمها الوثائقي الأخير “بيروت ما بعد الانفجار” في عالم الميتافيرس، بحضور شخصيات لبنانية ونخبة من صناع السينما ومشاهيرها، إلى جانب فنّانين مشهورين في عالم الرموز غير القابلة للاستبدال وشخصيات رائدة في مجال تقنيّة Web3، وفق النشر في ميدل ايست أيكونومي.

يعالج الفيلم الذي تبلغ مدته 50 دقيقة تداعيات الانفجار بعد مرور عامين على وقوعه، وهو من إخراج الشاهد على الانفجار فهد أبو صلاح ويوثق لمحة غير مسبوقة عن تأثير الانفجار الذي هز بيروت في 4 أفسطس/آب 2020.

ويسلّط العمل الضوء على الجهود التي تبذلها بيروت للنهوض من تحت الرماد، من خلال تقديم سردي مؤثر عن قصص التحدّي والإصرار من منظور سكّان المدينة الذين يسعون جاهدين إلى إعادة بناء حياتهم بعد مرور أشهر على الكارثة.

استقبل فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، العرض الأول للفيلم الوثائقي وشارك الضيوف في محادثة خاصة أجراها محمود عيتاني، المتحدّث باسم منظمة Plan.Lb غير الربحية، والمخرج فهد أبو صلاح الذي شارك الحضور بمشاهد من كواليس تصوير فيلم "بيروت ما بعد الانفجار". وبعد ذلك، كشفت MContent النقاب عن 961 رمزاً غير قابل للاستبدال، في إشارة إلى رمز المنطقة الخاص بلبنان “961”.

ومن المقرر تخصيص ريع جميع مبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال لمجتمع بيروت من خلال منظمة Plan.Lb غير الحكوميّة.

ابتداء من 2 أيلول/سبتمبر الجاري بات فيلم "بيروت ما بعد الانفجار" الوثائقي متاحاً للعامّة على تطبيق MContent ومنصتها الإلكترونية حصريًا.