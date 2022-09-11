إسرائيل وألمانيا توقعان اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة في البلدين

لوترباخ: في مجال الصحة يمكن لألمانيا أن تتعلم الكثير من إسرائيل. كانت إسرائيل نموذجًا رائدًا في عملية التطعيم.

قبيل انعقاد مؤتمر منظمة الصحة العالمية الذي سيفتتح غدًا (الإثنين) في تل أبيب، وقع الوزيران البروفيسور كارل لوترباخ ونيتسان هوروفتس صباح اليوم اتفاقية في الكنيست لتعزيز العلاقات بين وزارتي الصحة في ألمانيا وإسرائيل وزيادة التعاون في مجالات الوقاية من الأمراض والتعامل مع الأمراض، والمعدات الطبية والأدوية، والمهن الصحية، والصحة الرقمية، والصحة العامة والتأمين الصحي.

وجاء في بيان مشترك أصدرته وزارة الصحة الإسرائيلية "تتشرف إسرائيل باستضافة معالي الوزير البروفيسور كارل لوترباخ والوفد الألماني. التقى الوزيران لوترباخ وهوروفتس في برلين قبل أسابيع قليلة، من تعيين البروفيسور لوترباخ وزيراً للصحة في ألمانيا، يعمل الاثنان منذ ذلك الحين على تعزيز التعاون بين الأنظمة الصحية وتقوية العلاقة بين إسرائيل وألمانيا".

وعلق وزير الصحة الألماني بالقول "البيان المشترك يثبت مرة أخرى: إسرائيل وألمانيا شريكتان أيضًا في مجال الصحة. وباء كورونا عزز التعاون بشكل أكبر. في مجال الصحة، يمكن لألمانيا أن تتعلم الكثير من إسرائيل. كانت إسرائيل نموذجًا رائدًا في عملية التطعيم. بالإضافة إلى ذلك، إسرائيل رائدة في تسخير إمكانات الحلول الرقمية للتغلب على الوباء".

وأضاف هوروفتس "أرحب بالبيان المهم لتعزيز التعاون بين الدول في أعقاب العلاقة العميقة بين إسرائيل وألمانيا في مجال الصحة وبشكل عام. أشكر الوزير البروفيسور لوترباخ على الصداقة والشراكة العام الماضي. نتشاطر وجهة نظر مماثلة حول أهمية وجود نظام صحي عام قوي. سيؤدي التعاون وتعزيز العلاقات إلى تحسين قدرات كلا البلدين في التعامل مع التحديات المشتركة، مثل الأوبئة، وتعزيز القدرات في مجال الابتكار لصالح تحسين الخدمات الصحية للجمهور في ألمانيا وإسرائيل على حد سواء".