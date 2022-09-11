دراسة إسرائيلية أمريكية جديدة تتوصل إلى تشخيص مرض الزهايمر بالنظر إلى شبكية العين

أشارت الدراسة إلى أنه، "تم العثور على لويحات بيتا اميلويد في شبكية عين الأشخاص الذين ماتوا بسبب مرض الزهايمر"

توصل باحثون إسرائيليون وأمريكيون إلى طريقة جديدة للكشف عن مرض الزهايمر، وذلك من خلال البحث عن لويحات بيتا اميلويد، وبروتينات غير طبيعية في شبكية العين.

وكشفت الدراسة الجديدة، التي نشرت حديثا في العدد الأخير من مجلة حرفة، أن "الشبكية مرتبطة بالدماغ، وأن التغييرات في هذا الجزء من العين تؤكد إصابة الدماغ المرض بما في ذلك مرض الزهايمر"، وأشارت الدراسة إلى أنه، "تم العثور على لويحات بيتا اميلويد في شبكية عين الأشخاص الذين ماتوا بسبب مرض الزهايمر أثناء تشريح الجثث".

وأكدت الدراسة، أنه "طُلب من عشرة أشخاص يعانون من مرض الزهايمر و6 آخرين لا يعانون من هذا المرض لكن طلب منهم ابتلاع الكركم، وهو نوع من التوابل الصفراء التي ترتبط بلوحات بيتا أميلويد، وبعد بضعة أيام، تم فحص شبكية عينهم، وتم العثور على لويحات بيتا اميلويد عند مرضى الزهايمر وليس الآخرين".

وتم إجراء هذه الدراسة، من قبل د.كيرين وود، من مستشفى شمشون أسوتا في أشدود وجامعة بن غوريون، وعيديت ماهارشاك من مركز ولفسون الطبي في حولون وكلية ساكلر الطبية في جامعة تل أبيب، ويوسف كورونيو ومايا كورانيو حموي من مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجيليس، كاليفورنيا.

ومرض الزهايمر هو اضطراب عصبي متفاقم يؤدي إلى تقلص الدماغ (ضموره) وموت خلاياه. داء الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخَرَف.